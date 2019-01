Werdum ha solicitado su liberación de la UFC

El ex campeón de peso pesado de UFC Fabricio Werdum fue golpeado con una suspensión de dos años por parte de la Agencia Antidopaje de los Estados Unidos después de fallar una prueba de drogas fuera de competición en 2018, y ahora está tratando de ser liberado por el UFC. El manager de



Werdum, Ali Abdelaziz, le dijo a MMA Fighting a principios de esta semana que cree que 'Vai Cavalo' se hizo con la promoción y que los fanáticos 'nunca lo volverán a ver en el UFC', y espera la 'bendición' de UFC liberando al veterano brasileño su contrato. El jueves por la noche, Werdum realizó una entrevista en vivo con PVT y confirmó que su objetivo es convencer a la promoción para que lo libere de su contrato.



“Mi idea es hacer lo correcto, que sería rescindir mi contrato con UFC”, parlo Werdum. “Ali es un manager que nos defiende muy bien. Tiene muchos luchadores famosos, mucha gente, y para mí es el mejor manager en este momento, el que tiene el mejor contacto directo con la UFC”.



Si la empresa lo deja ir,' Vai Cavalo 'probablemente terminará hasta perder su contrato como comentarista para el mercado latinoamericano, que según él le ha garantizado hasta $ 260,000 al año. Suspendido por USADA hasta mayo de 2020, Werdum dice que le quedan dos combates en su contrato con la promoción, pero dice que la primera respuesta que recibió de los oficiales de UFC en esta solicitud es que a UFC todavía le gustaría tenerlo de vuelta después de la suspensión.

Werdum (23-8-1) luchó por última vez en marzo, perdiendo por TKO contra Alexander Volkov. Estaba programado para encontrarse con Alexey Oleinik cuando dio positivo por una sustancia prohibida.



“Lo que realmente me gustaría en este momento es ser libre, que el UFC tenga consideración conmigo y me libere”, expresó Werdum. “Es una cuestión de Ali hablando con (White) ahora. Ali realmente tiene una buena amistad con Dana White. No solo depende de Dana. Siempre dicen eso, y yo hablo con otra persona y dicen que no solo depende de ellos, sino de ese juego. Obviamente me encanta pelear en la UFC, pero después de esta (situación), este dopaje injusto, me gustaría pelear en otras promociones”.



Abdelaziz dijo a MMA Fighting que espera que la próxima pelea de Werdum tenga lugar en Rusia, y' Vai Cavalo 'garantizó que nunca lucharía por Bellator, la compañía rival de UFC en América del Norte.



“Ya le dije al UFC, firmaré un término que ya no pelearía en los Estados Unidos”, atestigua Werdum. “Pelearía en el extranjero, Japón, Rusia, Europa, donde sea, pero no pelearía en los Estados Unidos para no causar daño'. Yo firmaría eso para ser liberado. Solo quiero ser libre para hacer lo que quiero, que es luchar. No se trata de dinero. Todavía tengo mucho que mostrar. Tengo 41 años, pero me siento como un niño”.