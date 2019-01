UFC recala por segunda vez en Rusia

En los últimos días, UFC confirmó las fechas de los eventos que se llevarán a cabo en el segundo trimestre del 2019. Hace pocas horas se conoció que la cartelera del sábado 20 de abril se llevará a cabo en la ciudad de San Petersburgo, en lo que será la segunda visita de la empresa a territorio ruso.

El evento que se denominará UFC Fight Night on ESPN+ 7, si bien no fue confirmado oficialmente por la organización, podría llevarse a cabo en el Gazprom Arena, estadio que fue sede del Mundial de Fútbol 2018 (denominado como Saint Petersburg Stadium en aquella ocasión) y que cuenta con una capacidad para 67800 espectadores pero que albergar hasta 80000 personas en el caso de este espectáculo. La noticia fue reportada en Twitter por el MMA Team Dagestan.

Segun los primeros reportes por parte de la periodista especializada en MMA Farah Hannoun en su cuenta de Twitter, se trabaja para que la pelea estelar de la cartelera principal sea un duelo de pesos pesados entre el ruso Alexander Volkov, quinto en el ranking de la categoría, y el holandés Alistair Overeem, sexto en el escalafón. Otro luchador que podría tener acción en este evento sería el veterano luchador bielorruso y ex-campeón de la categoría de los completos, Andrei Arlovski, decimocuarto en el ranking actual.

I’m hearing that Alistair Overeem is projected to face Alexander Volkov on this event. Still early stages though but it’s in the works. #UFCRussia https://t.co/bD8RdcSZQZ