Poster UFC Phoenix lanzado

En la empresa que encabeza como presidente, Dana White, quiere dar el todo por el todo incluso en los evento semanales como lo son Night fight, donde se encuentras los enfrentamientos secundarios como ser para definir el retador número uno o la vuelta de un luchador. Y el UFC de Phoenix marca esa características pero a nivel completo, dejando a todas las contiendas de igual de relevante.

Es por eso que ha pasado un tiempo, pero Caín Velásquez está de vuelta en un papel destacado en una tarjeta UFC. El dos veces campeón de peso pesado se ve intercambiando tiros con Francis Ngannou en el póster de color amarillo para UFC Phoenix, que tendrá lugar el 17 de febrero en el Talking Stick Resort Arena.

Ngannou es la primera pelea de Velásquez desde julio de 2016. Esta pelea encabeza el debut de la tarjeta principal de UFC en la televisión ESPN.

La alineación de UFC Phoenix aún está por determinarse, pero incluirá una pelea de peso ligero entre James Vick y Paul Felder, y la batalla de los contendientes de peso gallo Aljamain Sterling y Jimmie Rivera.

Foto: UFC

