Cerrone - McGregor: el deseo de todos

Pasó el primer evento del año de UFC, que se llevó a cabo el sábado en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York. Más allá de la pelea estelar, donde Henry Cejudo retuvo el campeonato de peso mosca ante T.J. Dillashaw, otra de las atracciones de la noche fue la gran definición de Donald Cowboy Cerrone, quien derrotó por nocaut técnico en el segundo asalto a Alexander Hernández, en lo que fue la contienda estelar de la cartelera preliminar, enmarcada en la categoría ligero.

¡IMPRESIONANTE NOCAUT DEL COWBOY!#UFCxFOX | Donald Cerrone mandó a dormir a Alexander Hernandez en el segundo asalto del combate estelar de las preliminares de #UFCBrooklyn. pic.twitter.com/qZVQRQcFwi — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 20 de enero de 2019

La gran actuación que tuvo le valió al Cowboy, las bonificaciones a mejor pelea y performance de la velada, que equivalen a US$100000 en premios. Por consiguiente también le llovieron elogios de todo el ambiente de las Artes Marciales Mixtas, entre ellos la del afamado peleador irlandés Conor The Notorius McGregor, quien además de halagarlo, afirmó que le encantaría enfrentar a Cerrone.

For a fight like that Donald, I’ll fight you.

Congratulations. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 20 de enero de 2019

Con respecto a lo que sería un combate entre ellos, el presidente de UFC, Dana White, señaló tras el evento en Brooklyn, que hay posibilidades de realizar el mismo en un futuro cercano: ''Si ambos están de acuerdo y los fans quieren ver esa pelea, se realizará. Veremos que sucederá. No salgas corriendo de acá y digas que esa la pelea que armare. No se que realizare, pero ambos atletas son verdaderos perros y están dispuestos a pelear con cualquiera. Y eso me gusta''.

Por su parte, Cerrone señaló en anteriores oportunidades que le gustaría enfrentarse a The Notorius. De hecho, luego de la victoria frente a Mike Perry en UFC Fight Night: Rodríguez vs. The Korean Zombie en noviembre pasado, anunció que bajaría a peso ligero, punto que hizo efectivo en la pelea contra Hernández, para combatir con lo mejor de la división.

Mientras tanto, McGregor deberá esperar a lo que pase el próximo 29 de enero, cuando se presente en una audiencia de la Comisión Atlética de Nevada, en la que se sabrán las sanciones, tanto para él como para Khabib Nurmagomedov, por lo ocurrido el pasado 6 de octubre en UFC 229, donde luego de la derrota frente al luchador se armó un escándalo tanto adentro como fuera del octágono, con incidentes entre integrantes de ambas esquinas.