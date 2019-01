Benavidez: “Respeta la división y no lo persigas más”

Entrando en su defensa del título contra T.J. Dillashaw en UFC Brooklyn, Henry Cejudo insistió en que la pelea fue más que una pelea, se trató de salvar a toda la división de peso mosca de la extinción. Pero luego de un tanto polémico de noquear a Dillashaw en 32 segundos, Cejudo sugirió inmediatamente que enfrentara a Dillashaw por el título de las 135 libras.

Para peleadores como Joseph Benavidez, eso no es salvar la división de peso mosca en absoluto. Lo está poniendo de nuevo en el bloque de cortar. Hablando con FloCombat recientemente, le suplica a Cejudo que cumpla con su palabra y salve la división de peso mosca al realmente quedarse y defender su cinturón.



“Me refiero al respeto y nunca salgo de mí mismo en lo que respecta a llamar a la gente”, manifestó Benavidez. “Siempre voy a ser yo mismo cuando llame a alguien. No tengo que hablar mucho con Henry desde [nuestra lucha] y no sé si la gente tiene la idea de que Henry y yo somos enemigos. Obviamente, cuando entrenamos a 'Ultimate Fighter' se dijeron y se hicieron muchas cosas, pero después de esa pelea, si nos fijamos en esa pelea, Henry y yo nos damos parte de nosotros mismos. No dejamos de golpearnos unos a otros durante 15 minutos", agregó.



Luego, prosiguió: “Me gané mucho respeto por él después de eso, obviamente. No vamos a ir a jugar bolos juntos, no somos amigos, pero le tengo mucho respeto. No se trata de que tú y yo luchemos por un título, pero hay miles de niños que sueñan con ser campeones de peso mosca del mundo y ahora tenemos la oportunidad de seguir avanzando en esta división”.



Benavidez y Cejudo lucharon una vez antes en The Ultimate Fighter 24 Finale, con Benavidez tomando una decisión dividida. Fue la última vez que Cejudo perdió, y con su victoria sobre Dustin Ortiz, presumiblemente sería el próximo en la pelea por el título, si Cejudo se queda con el peso mosca.

Y aunque el atractivo de convertirse en un doble campeón simplemente al vencer al hombre que acabas de destruir en 32 segundos probablemente sea muy atractivo, Benavidez le suplica a Cejudo que haga lo correcto por la división.

Incluso va tan lejos como para darle sombra a su ex compañero de entrenamiento, Dillashaw, diciendo que si los roles se invirtieran, no le habría dado a Cejudo una revancha por lo que no debería darle a T.J. uno.



“Está hablando de la revancha con T.J. pero crees que T.J. incluso pensaría en ti dos veces si te hubiera dejado inconsciente, controvertido o no, ¿crees que siquiera pensaría dos veces en darte una revancha?", dijo Benavidez. “No. Seguiría adelante, no pensaría en la división, ya dice que estaría pidiendo una oportunidad por el título de peso pluma”, confesó.



Continuando con este tema, argumentó: “No te daría una revancha. Él no te daría otra oportunidad. Él no te tenía respeto antes. Él está actuando como si tuviera respeto ahora, pero ya actuó como lo hizo. No volvería a pensar en Henry o le daría una revancha. La única razón por la que está ahora es porque perdió en 32 segundos. Eso nunca sucedería. Sigue, haz lo correcto para la división”.



Por supuesto, es difícil separar el propio interés de Benavidez en todo esto. El contendiente de peso mosca mejor clasificado se ha acercado lo más posible a ganar un título sin hacerlo, perdiendo una decisión dividida ante Demetrious Johnson cuando lucharon por el cinturón inaugural. Después de sufrir una devastadora derrota por KO ante Johnson en su revancha, Benavidez se ha mantenido 'en la pelea' sin haber tenido nunca otra grieta en el cinturón.

Con Johnson ahora fuera del UFC, Benavidez obviamente amaría un tiro final para ganar el título que le ha sido eludido durante tanto tiempo, y con una victoria sobre Cejudo ya en su haber, claramente siente que el título está ahí para ser tomado.



“Le di 15 minutos de infierno y él sabe que voy a ir tras él”, asentó Benavidez. “Esta vez serán 25 minutos. No creo que me tenga miedo, pero sabe que una pelea conmigo es una pelea conmigo y en la otra pelea que no tiene nada que perder porque ya eliminó al tipo en 32 segundos. Si él cree lo que dice, esta es su oportunidad de hacerlo”, concluyó.