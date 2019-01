Nurmagomedov: “Salté sobre él, porque es casi de mi edad”

Si una revancha entre Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor nunca ocurre, eso sería bueno para 'El Águila', dado que se sacudió su primer encuentro. En uno de los partidos de rencor más grandes en la historia de UFC, Nurmagomedov derrotó a McGregor en UFC 229 en octubre pasado por sumisión en la cuarta ronda después de usar su lucha para controlar al ex campeón de dos divisiones para la mayoría de su combate.

También se tambaleó McGregor con la mano derecha en un momento dado y por un momento pareció que Nurmagomedov terminaría la pelea mucho antes. Nurmagomedov habló recientemente sobre si estaba satisfecho con la pelea de McGregor en un clip provisto por Submission Radio:

“Estoy buscando un castigo, en primer lugar”, dijo Nurmagomedov. “Quería hacerlo cansado. Es muy bueno cuando hizo tapping. Significó mucho para mí (cuando él) hizo tapping”, agregó.

“Por favor, me preguntó, de finalizar. Esto es mucho mejor que noquear. Si lo noqueas, como si lo eliminé en la segunda ronda, bajas, pero la gente va a hablar de 'Oh, es suerte', ya sabes. Pero ¿qué pasa si le destrozas las cuatro rondas y toca? Se acabo alli No más. No creo que alguna vez quiera competir conmigo. Porque lo sentía todo. Él siente mi mentalidad, siente mi control, mis golpes y todo eso, y también hizo tapping”, manifestó Khabib.



En su ascenso al estrellato de UFC, McGregor desarrolló una reputación como un potente golpeador con tiempos y pasos poco ortodoxos; sin embargo, ninguna de las tácticas de McGregor pareció desconcertar a Nurmagomedov y el ruso cree que por eso intentó despistar al tener una conversación en medio de su pelea.

“Estuvo como, en la primera ronda por un par de minutos, no está mal”, subrayó Nurmagomedov sobre el tiempo de McGregor. “Pero después de eso es lento y débil. Trató de hablar conmigo sobre 'Oh, esto es sólo un asunto'. Sabes, esto significaba para mí: 'Por favor, cálmate, no me aplastes'. Es solo un asunto. Ya sabes, trató de hacerme relajar. Ya terminamos una pelea a tres asaltos y luego él comenzó, trató de hablar de este único negocio. Solo mostró su debilidad”, prosiguió.



Nurmagomedov, el actual campeón de peso ligero de UFC, se está preparando para una reunión del 29 de enero con la Comisión Atlética de Nevada para determinar si será sancionado por la pelea posterior a la pelea que inició al dejar la jaula y saltar sobre el amigo de McGregor y Cornerman Dillon Danis.

Al preguntarle qué fue lo que Danis pudo haber dicho durante la pelea que provocó la interrupción de Nurmagomedov, pareció sugerir que fue su enemistad existente con el campamento de McGregor lo que precipitó sus acciones y que Danis era el único objetivo apropiado para su edad.

“No, no lo escuché, ya sabes. Salté sobre él porque la otra esquina es demasiado vieja; porque la otra esquina de Conor, otros entrenadores, demasiado viejos, y es por eso que salté sobre él, porque es casi de mi edad”, destacó Nurmagomedov.



“Si salté sobre (el entrenador John) Kavanagh, no creo que sea demasiado, porque Kavanagh no puede pelear conmigo. Por eso me lancé sobre él. Pero cuando peleo, no lo escuché, era demasiado fuerte. 'Pero no me gusta todo su equipo. Tengo elección sobre lo que voy a hacer, pero todos los otros entrenadores viejos eran demasiado viejos para mí. No pueden pelear conmigo. Son casi como la edad de mi padre. Por eso me lanzo sobre él”, atestiguó Khabib.