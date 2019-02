UFC 234: probabilidades, bajo los perros y las mejores apuestas

El campeón de peso mediano Robert Whittaker dirige el primer evento PPV (Ultimate Fighting Championship, PPV) del 2019 en territorio amistoso este sábado (9 de febrero de 2019), defendiendo su título contra Kelvin Gastelum en el estadio Rod Laver en Melbourne. Australia.

La estrella emergente Israel Adesanya se enfrenta al legendario Anderson Silva en el evento principal de UFC 234, mientras que la tarjeta principal de PPV también presenta a Ricky Simon en busca de su tercera victoria consecutiva en UFC contra Rani Yahya y la estrella australiana Nadia Kassem frente a The Ultimate Fighter (TUF) El veterano Montana De La Rosa.

A pesar de lo que pasó en la UFC Fortaleza? A pesar de la fe perdida en Justin Ledet, salimos adelante, incluso con un susto de Livia Renata Souza. Afortunadamente, el juicio torcido no arruinó nada.

Probabilidades de UFC 234 para la cartelera:

Devonte Smith (-240) vs. Dong Hyun Ma (+200)

Shane Young (-310) vs. Austin Arnett (+255)

Kai Kara-France (-310) vs. Raulian Paiva (+255)

Kyung Ho Kang (-450) vs. Teruto Ishihara (+360)

Lando Vannata (-380) vs. Marcos Mariano (+315)

Jalin Turner (-260) vs. Callan Potter (+220)

Jonathan Martinez (-175) vs. Wuliji Buren (+155)

Pensamientos: Sabes que el emparejamiento es bueno cuando solo hay un perdedor por debajo de +200. Sin embargo, se puede encontrar cierto valor en estos desajustes, en la forma de Jalin Turner. 'La Tarántula' fue golpeada en la próxima semana por Vicente Luque, pero esta vez él es el que está siendo alimentado con una víctima tardía.

Callan Potter, aunque es un luchador capaz, es ridículamente superado en los pies y ha sido detenido en sus siete derrotas profesionales. Potter es demasiado chinny y demasiado fácil de golpear para sobrevivir contra un golpeador del calibre de Turner. Parlaying él junto con Devonte Smith ofrece probabilidades casi iguales. Ma es entretenida, pero aún tiene que vencer a un miembro actual de la lista de UFC y se ve envuelta en peleas con demasiada facilidad.

UFC 234 Probabilidades para la tarjeta principal:

Robert Whittaker (-250) vs. Kelvin Gastelum (+210)

Israel Adesanya (-670) vs. Anderson Silva (+485)

Ricky Simon (-125) vs. Rani Yahya (+105)

Montana De La Rosa (-265) vs. Nadia Kassem (+225)

Jim Crute (-140) vs. Sam Alvey (+120)

Pensamientos: No veo nada aquí, para ser honesto. Tal vez una pequeña pizca de Simon: Yahya constantemente me sorprende y me impresiona, pero su tanque de gasolina es una responsabilidad y Simon tiene su propia lucha fuerte. Creo que el hombre más joven puede sobrevivir a la temprana mochila de Yahya y destrozarlo tarde como lo hizo Joe Soto.