Cormier: "Stipe Miocic necesita luchar y ganar la revancha"

No es ningún secreto que Miocic quiere otra oportunidad con Cormier después de haber sido derribado por 'DC' dentro de una ronda en UFC 226. Esa pérdida rompió un tramo de defensas exitosas de títulos consecutivos para Miocic, la mejor racha de un campeón de peso pesado de UFC.

Argumentó que merece una revancha inmediata, especialmente desde que le otorgó a Cormier una oportunidad por el título en la primera pelea del retador en el peso pesado desde 2013.

Cormier no está de acuerdo. Recientemente mencionó en las redes sociales que sentía que Miocic estaba actuando 'titulado' y elaboró ​​esos pensamientos durante una aparición reciente en The MMA Hour.

Lo que más le molesta a Cormier acerca de la solicitud de revancha de Miocic es que ha estado inactivo desde su pelea en julio pasado, mientras que defendió el título de peso pesado contra Derrick Lewis en UFC 230. Por el bien de la comparación, Cormier señaló que su rival dos veces suspendido, Jon Jones, está listo para competir por segunda vez en menos de tres meses, mientras que Miocic ha estado inactivo.

"Esto es una mierda loca aquí", dijo Cormier. "Stipe no ha peleado en tanto tiempo que Jon Jones habrá peleado dos veces desde la última vez que llegó al Octágono. ¿Cuándo fue la última vez que sucedió? Jones habrá tenido dos peleas y al ritmo en que está peleando, tal vez tres para cuando Stipe pelee de nuevo si espera y me pelea en el verano", agregó.

Eso es una locura, porque Jones no pelea muy a menudo. Cormier admitió que el deporte es un 'juego sucio' y que la única manera de garantizar que estás en una posición favorable con el UFC es pelear lo más a menudo posible.

Para Cormier, eso significó luchar contra unas pocas y molestas lesiones para enfrentarse a Lewis, una oportunidad que él creía que no interferiría con sus planes de cerrar su carrera con una gran pelea de dinero contra Brock Lesnar.

Esos planes han dejado a Miocic como el hombre extraño, persiguiendo a un oponente que tiene el poder de perseguir otras opciones. Y en este momento, a Cormier no le complace que Miocic haya estado inactivo en lugar de luchar para mantener su lugar en la fila.

"Simplemente no me gusta que haya peleado de nuevo y él todavía no ha peleado", asentó Cormier.

Cormier y Miocic fueron cordiales en el camino hacia su lucha y en su mayor parte se mantuvieron así, hasta el punto de que Cormier ha dicho que entiende la perspectiva de su rival. Comparó la situación con su propia búsqueda para vencer a Jones, una tarea que no ha logrado cumplir dos veces.

A los ojos de Cormier, la diferencia es que tuvo que pelear varias veces antes de obtener su segunda pelea con Jones y le gustaría ver a Miocic hacer el mismo esfuerzo.

"Entiendo de dónde viene porque he estado allí con Jones dos veces y estoy como, Dios, sé que puedo vencerlo si puedo tener otra oportunidad de hacerlo. Sé que puedo vencerlo. Y te quema y te come, especialmente por la forma en que perdió la pelea. Lo entiendo”, aclaró el campeón.

"Pero no tengo que deber realmente nada. He dicho eso antes, he dicho que se lo merece. He dicho eso. Se merece una revancha si no puedo pelear con Brock. Siempre he apoyado eso. Pero no puedes simplemente ir, 'Bueno, me lo debes a mí. No quiero sentarme aquí y hablar mal de Stipe porque me gusta Stipe. Creo que es un buen chico. El es un padre fantastico Es un pilar de la comunidad. Él es un gran luchador. Creo que es genial. Pero no puede sentarse allí y decir: 'Me lo debe'. 'Cuando perdí ante Jones la primera vez, pensé: 'Hombre, si puedo tener otra oportunidad'. No me senté a esperar'. Regresé al trabajo e intenté volver a ganar la oportunidad si no me la dieran. Obviamente, no era el campeón, así que las circunstancias eran diferentes, pero de inmediato programé una pelea para intentar volver a la pelea y es casi como si no hubiera tomado ese enfoque. Esa es una de las cosas en las que estoy como, ¿qué está pasando? ¿Por qué no ha peleado todavía?", fue lo que pronunció Daniel.



Miocic ganó el campeonato de peso pesado de UFC con un nocaut en la primera ronda de Fabricio Werdum y sus dos primeras defensas de título también terminaron de la misma manera. Cormier cree que está en Miocic para recordar a los fanáticos por qué llegó a la cima de la montaña en primer lugar.

Entonces, el último recuerdo de él en el Octágono no es que lo hayan eliminado'. Incluso si Miocic decide aceptar otra pelea y gana esa pelea enfáticamente, no garantiza que Cormier sea el próximo para él. Cormier mencionó al presidente de UFC, Dana White, que le dijo a TMZ que le quedaban tres peleas en su contrato y especuló que Miocic podría encajar en ese calendario.

Pero cuando se trata de eso, Lesnar y Jones siguen siendo los principales candidatos para las peleas de despedida de Cormier. "Si hablamos del calendario de peleas de Dana: dijo Lesnar, Stipe, Jones", dijo Cormier. "Supongo que el último en 205 probablemente sería lo mejor porque no quiero bajar", culminó.