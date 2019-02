Whittaker: "No es tan bueno como cree que es"

A principios de este mes, se suponía que Robert Whittaker encabezaría UFC 234, defendiendo su título de peso mediano contra Kelvin Gastelum. En cambio, el día anterior a la pelea, Whittaker sufrió una hernia y un intestino colapsado que requirió cirugía de emergencia y lo obligó a salir de la pelea. Con su regreso en el aire, el UFC rápidamente reservó a Gastelum contra Israel Adesanya para una pelea por el título interino en el UFC 236 en abril, y Whittaker dice que le gustaría unificar el cinturón lo más rápido posible después de eso.



'Estoy buscando pelear con el ganador de eso', expresó Whittaker en su podcast de Grange TV. “Supongo que, en términos de plazos y fechas, será un mes, dos o tres meses después de eso. Máximo tres meses, mínimo un mes. Ese es el tipo de línea de tiempo que estoy buscando".



Whittaker no se detuvo ahí, sin embargo. El campeón de peso mediano cuestionó la validez de tener a los peleadores de cuarto y quinto rango compitiendo por un título interino, a diferencia de cualquiera de los peleadores que están por encima de ellos, algo que atribuye a la UFC que intenta disparar a Adesanya en una oportunidad por el título en lugar de tenerlo listo. a través del mismo tipo de guante que tenía que hacer.



'Cuando miras el póster, dice Gastelum vs Adesanya, cuatro contra cinco, pero uno, dos, tres no están en la ecuación', dijo Whittaker. 'Gastelum es una gran pelea para [Adesanya] pelear. Me hubiera gustado verlo pelear contra Romero, Rockhold o Weidman. Creo que le darían muchos problemas '.



Adesanya tiene un récord de 5-0 en la UFC desde que debutó el año pasado, pero aún tiene que enfrentarse a un oponente entre los cinco primeros. Lo que ha hecho es poner en un número de acabados destacados y mostrar un talento para la promoción que lo tiene como la próxima estrella en MMA. Pero Whittaker no está de acuerdo. El campeón de peso mediano cree que Adesanya no es tan bueno como él cree que es y su lucha contra el envejecimiento lo demostró Anderson Silva.



'No creo que la huelga de Adesanya sea tan buena como él cree que es. Es muy bueno. No estoy diciendo que su golpe sea malo, es muy, muy bueno, pero no creo que sea tan bueno como él cree. El momento en que Adesanya se vio muy bien es contra las personas que no tienen la mayor capacidad de ataque', atestiguó Whittaker.



Adesanya era un excelente kickboxer antes de saltar a la UFC, ganar varios torneos y acumular un récord de 81-5-1. Pero Whittaker se apresura a notar que el UFC no es kickboxing, y dice que ser técnico no es lo mismo que ser peligroso en MMA.



'No estamos haciendo kickboxing', argumentó Whittaker. “La diferencia en golpear en el octágono en comparación con el anillo es noche y día. La comparación de los dos no es aplicable. Sí, él puede tomar un montón de habilidades y son muy transferibles, pero no es lo mismo. No es lo mismo".

'Tener habilidades técnicas muy altas para golpear no es lo mismo que ser un delantero muy peligroso. Si tuvieras que mirar a Romero, él no es técnicamente bueno en el stand-up. No es conocido por su gracia técnica con su standup, [pero] la mayoría de sus victorias han sido eliminatorias. Él golpea muy fuerte. Él golpea como un camión. Es un delantero peligroso. Tendría que ser uno de los huelguistas más peligrosos del mundo. La mayoría de sus triunfos se consiguen por nocaut de pie: golpes, rodillas volantes: es un delantero muy, muy peligroso, pero no se puede decir que sea súper técnico, porque no lo es'.

"Adesanya es peligroso y técnico, pero no es lo mismo que Romero. Él no es súper, súper peligroso”.