Askren: "White está de alguna manera rechazandome, a pesar que señala lo contrario"

En estos momentos se estaría manifestando una lucha extra, fuera del octágono, en donde se encontraría Dana White y Ben Askren por ver cuál sería su futuro en la empresa de la cañada de las MMA´s, en donde dicho presidente ha dado a conocer que no el combatiente señalado no es de su buenos gustos.

Aunque pese a las critica del mandamás Ben ha manifestado en los medios estadounidense que Dana dice una cosa en lo verbal pero finalizada diciendo otra con los gestos caporales. "El desdén de Dana por mí es tan claro y evidente", atestiguó Askren el pasado lunes.

"Es muy gracioso, porque él sigue diciendo: 'No, me gustas, Ben. No me disgustan. Pero entonces, literalmente, cada acción, cada lenguaje corporal cuenta una historia totalmente diferente, es como si de alguna manera me rechazara. No le caí bien en 2013 cuando se negaron a firmarme; y ahora él sigue sin quererme".

"Me he ofrecido a sentarme con el chico varias veces para ser razonables, como dos adultos deberían hacer. Él no me ha recogido una vez. Realmente no sé cuál es su problema conmigo", señaló Ben porque no ha tenido aún el agrado de tener un mano a mano con el presidente de UFC.

Pese a ser rechazado en su mejor momento en 2013, siendo un campeón invicto de Bellator, Askren ha podido debutar en la mejor empresa del momento con una preeminencia controversial por una decisión del árbitro Herb Dean que terminó por alzar la mano que todo el mundo vio en lo más alto del octágono.

Aunque para el presidente fue una “mala detención” y no le gusto la victoria de Ben; con dicha declaraciones dicho artemarcialista ha pedido platicar mano a mano con White pero el mismo aún no le contesta de manera positiva y él ha declarado lo siguiente: "Para estar en la misma página, ¿Cuál es tu problema"? Eso es lo que quiero saber. ¿Cuál es tu problema?".

Finalizando con su conferencia Askren no solo ha dejado en claro la situación con Dana, sino que también manifestó a viva vos lo que planea hacer si la situación sigue de la misma manera:

"Escucha, ¿Piensas que voy a estar como deprimido?", pronunció un interrogante Askren que se lo dirigió a White. "La respuesta es no. Voy a seguir adelante con mi vida. Pero, ¿creo que ese es probablemente el mejor curso de acción para todos los involucrados? Sí lo es. UFC 235 era una tarjeta realmente grande y hubo muchas encuestas diferentes que mostraban la lucha por la que la gente estaba más emocionada era por mí. Voy a ser una gran estrella en esta compañía. Y no veo una buena razón por la que Dana y yo no deberíamos estar en la misma página. No tiene sentido. Simplemente no tiene sentido", finiquito Askren.