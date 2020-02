Attar: “Parece más feliz”

Tras pelear en tres divisiones diferentes en la UFC, en donde en algunas de ellas tuvo su revés, el irlandés Conor McGregor se ve más entero que nunca empezando desde lo anímico, teniendo motivos positivos para estarlo después de que en algunas de esas categoría no tiene saldo negativo como en las 145 libras teniendo un record de 1-1 y en el peso welter registrando un 2-1 gracias a su ultima preeminencia ante Donald "Cowboy" Cerrone en UFC 246.

Por ello "The Notorious" está más entero con lo dicho y porque también él ha asegurado que se siente cómodo como para ir y ganar un tercer título en su carrera. De estas cuestiones habló su manager Audie Attar y cree que aunque puede seguir en el peso welter, su cliente, también piensa que los días en el peso de los ligero no ha finiquitado.

"Miro a todos mis clientes como seres humanos y lo he visto a los 145, 155 y 170 en artes marciales mixtas y parece ser mucho más feliz a los 170", aseguró Attar a MMA Fighting. “No es tan extenuante para el cuerpo como se relaciona con el corte de peso. Eso no significa que no podría hacer 155. 145, solo creo que no es saludable. Volver a esa categoría de peso no sería saludable. Pero 155 es factible y algo que sé que está dispuesto a hacer de nuevo, así que eso no está fuera del alcance de la posibilidad. Pero no puedes negar lo cómodo que estaba 170. Ese era su estado normal. Entonces, al no tener que someter a su cuerpo a un riguroso corte de peso, hay algo que decir al respecto", agregó.



Los planes originales que ostenta el presidente de UFC, Dana White, es que el irlandés pueda ir por una pelea contra el ganador de Khabib Nurmagomedov vs Tony Ferguson. Sin embargo Attar cree que si Conor se siente cómodo podría ser beneficioso para él y seguir feliz, por lo que recalca que eso no significa que aunque se encuentre en actividad con los welter sea una ventaja para retornar a las otras divisiones si lo desea.

"Creo que particularmente si puedes mantener tu fuerza o mejorar tu fuerza y ​​tu masa muscular, y lo más importante, ser capaz de llevar tu peso para mantener tu velocidad, rapidez y explosividad, entonces ¿por qué no? Se trata de cómo se siente cada atleta individual en la noche y eso es lo más importante”, atestiguó el manager de McGregor.



“Obtener una ventaja competitiva no siempre es tener una ventaja de tamaño, altura y velocidad, sino también tener la mentalidad correcta y la energía adecuada la noche de la competencia. Es realmente algo subjetivo y hay que dejar que cada atleta decida qué es lo mejor para ellos", sentenció Attar.