Los 14 que van al Mundial

Hace poco más de una semana, el entrenador argentino Julio Velasco dio a conocer a todos los medios y simpatizantes del vóley la lista para el Mundial de Italia y Bulgaria a disputarse entre el 10 y el 30 de septiembre.

La lista de 14 jugadores la componen:

Armadores: Luciano De Cecco y Maximiliano Cavanna.

Opuestos: José Luis González y Bruno Lima.

Centrales: Martín Ramos, Sebastián Solé, Agustín Loser y Pablo Crer.

Puntas: Facundo Conte, Tomás López, Lisandro Zanotti y Cristian Poglajen.

Líberos: Ignacio Fernández y Alexis González.

El plantel argentino buscará mejorar la performance de hace cuatro años en Polonia, donde se llegó al undécimo puesto en el Mundial. En esta cita tiene jugadores que ya cuentan con experiencia mundialista y junto con Julio Velasco a la cabeza se espera una mejor actuación de Argentina. En relación al Mundial de Polonia 2014, repiten De Cecco, Martín Ramos, José Luis González, Pablo Crer, Sebastián Solé y Facundo Conte.

Además, algunos sueñan con poder mejorar el tercer puesto logrado en el Mundial de 1982, donde la Unión Soviética nos privó de hacernos jugar la primera final. Después, la Albiceleste logró un sólido triunfo ante Japón para quedarse con el tercer puesto del Mundial.

Cabe destacar que Argentina estará presente en el grupo A, con sede en la ciudad italiana de Florencia, donde chocará ante Bélgica, República Dominicana, Italia, Japón y Eslovenia.

Orden, día y horarios de los juegos:

12/9 15:30 Argentina vs. Bélgica

14/9 15:30 Argentina vs. República Dominicana

15/9 16:15 Argentina vs. Italia

17/9 15:30 Argentina vs. Eslovenia

18/9 12:00 Argentina vs. Japón