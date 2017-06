Vettel lideró el doblete de Ferrari

Sebastian Vettel aprovechó una excelente estrategia del equipo Ferrari para realizarle un overcut a Kimi Raikkonen y ganar el Gran Premio de Mónaco. Los pilotos de Mercedes no estuvieron a la altura de los hombres de Maranello y se quedaron con las ganas de subirse al podio.

En la largada, los dos pilotos de Ferrari movieron muy bien y se colocaron en la cabeza de la competencia, con Raikkonen por delante de su compañero. Valtteri Bottas dobló antes que los dos Red Bull y era el escolta de los coches rojos. Con el correr de las vueltas, los dirigidos por Maurizio Arrivabene comenzaron a establecer una diferencia tranquilizadora sobre el resto demostrando su supremacía ante sus rivales.

Vettel: "Es increíble, fue una carrera muy tensa, tuve un par de vueltas en las que empujé y marcó la diferencia. Me sorprendió que el overcut funcionó tan bien y estar en el frente después de la parada en boxes. Puedo entender que Kimi esté molesto"

El primer abandono fue el de Nico Hülkenberg, con problemas de motor en el Renault RS17. El alemán dejó el auto en una zona segura evitando la salida del Safety Car. A todo esto, Lewis Hamilton, que había partido en la 13º colocación, buscaba ansiosamente sumar algunos puntos que le permitieran no ceder demasiado terreno en la lucha por el campeonato.

Cuando comenzaron a aparecer los primeros rezagados en el horizonte de Kimi, sus rivales achicaron las diferencias e intentaban atentar contra el dominio de Ferrari. Sin embargo, no pudieron adelantarlos y ni siquiera amenazar con superarlos.

En el momento de realizar las detenciones en boxes, Max Verstappen fue el primero en ingresar para intentar superar a Bottas y ser el tercero de la carrera. En el siguiente giro, el finlandés de Mercedes cambió los neumáticos y frustró los planes del joven holandés.

Un par de vueltas después fue el turno de Raikkonen, que comenzaba a sufrir un desgaste en el caucho ultrablando. Sin mayores problemas quedó por delante de los que habían ingresado y por detrás de Vettel y Daniel Ricciardo, que adeudaban el ingreso a los pits. Ese fue el punto de inflexión de la competencia: Vettel comenzó a volar en la pista realizando una serie de records de vuelta para realizarle de forma eficaz el undercut.

Raikkonen: "No tengo mucho que decir. Una segunda posición que no me sienta bien"