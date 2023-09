Rentabilize os seus conteúdos com a nova plataforma de vídeo e podcast da VAVEL

Para ser independente e permitir a cada indivíduo gerir a sua própria audiência e rentabilizá-la, a VAVEL apresenta a sua própria Plataforma de Subscrição, uma "Super Plataforma Multimédia" onde cada criador ou empresa terá um canal de publicação para rentabilizar a sua própria comunidade digital através de vídeos, transmissões em direto, podcasts e artigos.



A plataforma destina-se a apoiar a criação de negócios sustentáveis para os criadores, gerando "apoiantes" a partir dos seus seguidores, familiares ou amigos num modelo de subscrição mensal. Tudo isto será acompanhado por uma nova aplicação móvel disponível em iOS e Android.

Que vantagens tem uma superplataforma em relação às redes sociais?

REDES SOCIAIS SUPER - PLATAFORMA MÉTRICA DE SUCESSO SEGUIDORES SUBSCRITORES PAGANTES OBJECTIVO VISIBILIDADE GERAÇÃO DE RENDIMENTOS REGULARES VOLATILIDADE RISCO ELEVADO (ALGORITMOS) ACTIVIDADE SUSTENTÁVEL (BASE SÓLIDA DE MEMBROS) ESTABILIDADE DOS RENDIMENTOS VOLATILIDADE (PODE VARIAR DRASTICAMENTE) MAIS CONSTANTE E PREVISÍVEL CONTROLO DE CONTEÚDOS LIMITADO COMPLETO PELO CRIADOR MONETIZAÇÃO ANÚNCIOS (INDIRECTOS) DIRECTOS (ADESÕES / PAY PER VIEW) PROPRIEDADE DE DADOS PLATAFORMA CRIADOR DE CONTEÚDOS INTERACÇÃO SUPERFICIAL / SEGUIDORES / HATERS MAIS EMPENHADOS (UTILIZADORES PAGANTES) PERSONALIZAÇÃO COM BASE EM ALGORITMOS BASEADA NO CRIADOR E NAS PREFERÊNCIAS DO UTILIZADOR PRIVACIDADE POR VEZES COMPROMETIDA CONTROLO E SEGURANÇA DEPENDÊNCIA BASEADA NA ATENÇÃO. CONTEÚDOS DE BAIXO CUSTO BASEADOS NO VALOR. ESTABILIDADE NOS CONTEÚDOS CRIADOS CUSTO GRATUITO COM ANÚNCIOS PAGAMENTOS POR VALOR ACRESCENTADO

Ao longo do último ano, temos vindo a desenvolver uma plataforma de adesão promissora para gerir a relação entre os criadores e as suas audiências, juntamente com um gateway de pagamento que terá a capacidade de fazer e receber pagamentos utilizando métodos de pagamento padrão e criptomoedas.

Plataforma VAVEL

PLATAFORMA DE ADESÃO / SUBSCRIÇÃO VAVEL A PLATAFORMA VAVEL é uma 'Super Plataforma Multimédia' com o objetivo de permitir a gestão e monetização independente de conteúdos através de vídeos, live broadcasts, podcasts e artigos.

Funciona através de uma plataforma de subscrição / pay per view, personalizável que cada autor tem disponível no seu painel.

Versão web já disponível, versão mobile app para Android e iOS em breve. MODELO DE RECEITA Receitas em esquema 70/30, com um adicional de 5% para contas referenciadas (70/5/25)

Pagamento por visualização, ideal para conteúdos exclusivos e em direto. VERSÃO DE TESTE MONETIZÁVEL JÁ DISPONÍVEL Versão BETA já disponível para vídeo e podcast.

Modelo de convite: Se criar conteúdos ou conhecer alguém, pode convidá-lo e receber 5% dos seus ganhos.

Todas as pessoas que queiram propor-se a começar a utilizar a plataforma de vídeo e podcast e publicar os seus conteúdos devem dirigir-se a jabega [ad] vavel.com.

O lançamento tem como objetivo impulsionar este modelo, devido ao impacto positivo significativo que traz, e permitir que as empresas de comunicação social e os criadores de conteúdos construam negócios sustentáveis, dada a situação desafiante e volátil criada pela era das visualizações e dos cliques.

A plataforma também permitirá que os criadores tenham o seu próprio espaço e área para publicar artigos, eventos em direto, vídeos e podcasts.

A forma de visualizar vídeos, artigos ou podcasts será personalizada por cada criador, que pode criar vários níveis de subscrição e publicar os seus conteúdos de forma pública e aberta ou exclusivamente para os seus "patronos".

Partilha de receitas 70/30, com um adicional de 5% para contas referenciadas (70/5/25)

A plataforma dispõe de um programa de referência através de convites. Para os criadores ou empresas que convidem outros criadores, a VAVEL dá-lhes 5% dos seus ganhos (fornecidos pela plataforma). Dos pagamentos, o criador receberá 70% dos ganhos, e a plataforma receberá 30% (25% no caso de uma referência). Portanto, se alguém gerar $10.000 por mês, a conta de referência receberá $500 por mês. Estes pagamentos terão a opção de serem pagos em criptomoedas, se seleccionadas como forma de evitar a depreciação da moeda local (FIAT).

O pagamento por visualização estará disponível para transmissões em direto, eventos, vídeos, artigos ou podcasts

Os conteúdos também podem ser vendidos individualmente através de pagamento por visualização, em que o criador selecciona o preço a pagar pela visualização ou audição de um único vídeo, transmissão em direto, artigo ou podcast. Ideal para conferências e conteúdos exclusivos.

Funcionalidades úteis: lista de subscritores e chat disponível

Os criadores terão um painel de controlo de criador com várias funcionalidades úteis, incluindo um chat interno para um contacto contínuo com os seus seguidores ou notificações automáticas por correio eletrónico da plataforma quando publicarem novos conteúdos ou fizerem quaisquer alterações relevantes. O painel de controlo facilitará a comunicação e centrar-se-á não só na aquisição de novos subscritores, mas também na conveniência de os manter.

Trabalhar na tradução de áudio para vídeo para promover a monetização internacional

Começámos a experimentar um projeto incrivelmente excitante, baseado na tradução do áudio de vídeos para outras línguas, preservando o tom do orador através da inteligência artificial. Isto permite-nos criar um ponto de viragem nos mercados que pode ser abordado por um criador. Por exemplo, neste caso, um instrutor de ioga passaria de ter um público potencial na sua língua materna para transformar os seus subscritores num público internacional, aumentando exponencialmente as suas oportunidades de monetização.



VAVEL Vídeo: análises, relatórios, conteúdos históricos, programas de televisão... Possibilidades infinitas

VAVEL Áudio: podcasts, música, rádio... Descubra as suas possibilidades

Funcionalidades já disponíveis para os autores actuais

A partir deste novo painel de controlo disponível no editor, pode ver e retirar os seus ganhos, ver os seus subscritores, editar e modificar os seus planos de subscrição, e muito mais. O início de sessão para os novos criadores é feito por convite.

Esperamos que isto possa ajudar-vos.



A equipa VAVEL.