Na última partida, não fez uma grande atuação, mas esteve duas vezes à frente no marcador diante do QPR, ficando no empate pior 2 a 2, ao fim do jogo, atuando como visitante. O melhor do seu jogo aparece quando a sua linha de frente consegue render. A equipe marcou média de 1,6 gols em suas últimas 6 atuações. Como visitante, pontuou em seus últimos 4 jogos, mas venceu apenas uma vez neste trecho.