A imprensa inglesa já cita possíveis substitutos do argentino na próxima temporada, e um dos nomes especulados é exatamente do técnico do Newcastle, Eddie Howe. Outra opção levantada pela mídia do país é José Mourinho, que está sem clube. A presença do português em Londres neste fim de semana aumentou os rumores sobre seu futuro.

O técnico Eddie Howe tem seis desfalques para a partida: o goleiro Nick Pope, os defensores Kieran Trippier e Matt Targett, o meia brasileiro Joelinton e o atacante Callum Wilson, todos lesionados, além do meia italiano Sandro Tonali, suspenso.

Horário: 17h (horário de Brasília). Local: Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra. Onde assistir: Star+ (streaming). Tempo Real: VAVEL BRASIL

Em sua partida mais recente o Newcastle venceu o Wolverhampton por 3 a 0, em casa. Em jogo válido pela 27ª rodada da Premier League, Alexander Isak, Anthony Gordon e Tino Livramento marcaram os gols que deram os três pontos ao clube.

O Chelsea venceu o Leeds por 3 a 2, em jogo válido pela 5ª rodada da FA Cup. Os Blues empatavam em 2 a 2, até o último minuto do tempo regulamentar quando o meia Conor Gallagher marcou o gol que garantiu a classificação na próxima fase da competição.

O Chelsea não faz uma boa campanha na Premier League, ocupa a 11ª posição com 36 pontos, 10 vitórias, 10 derrotas e 6 empates. Já o Newcastle, faz campanha mediana, ocupando a nona colocação com 40 pontos, 12 vitórias, 11 derrotas e 4 empates. No retrospecto entre as equipes já aconteceram 174 jogos oficiais, com 76 vitórias do Chelsea, 56 vitórias do Newcastle e 42 empates. O Chelsea não vence o Newcastle há 4 partidas, foram duas derrotas e dois empates.

Até hoje existem suposições conflitantes sobre o motivo pelo qual os primeiros proprietários deram ao estádio o nome de Stamford Bridge. Mapas do século XVIII mostravam um rio chamado Stamford Creek, na época um afluente do Tâmisa, ao longo da estrada que agora foi substituída por uma linha de trem atrás da East Entrance. O leito do rio era então atravessado por duas pontes: Stamford Bridge na Fulham Road (também conhecida como Little Chelsea Bridge) e Stambridge na King's Road. Não há dúvida de que Stamford Creek, Stamford Bridge e Stambridge contribuíram de alguma forma para o nome da estrutura. Outra motivação para a escolha do nome foi a Batalha de Stamford Bridge, em Yorkshire, uma famosa vitória do Rei Haroldo II de Inglaterra contra os vikings em 1066.