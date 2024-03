O jogo terá um mínimo de 9 minutos de acréscimo.

Alfie Doughty faz um passe açucarado para dentro da área e encontra Chiedozie Ogbene pronto para chutar no canto direito, sem chances para o goleiro! Placar do jogo: 0:2.

A goal and an assist for this man last time out 💪 pic.twitter.com/FSYrL18d1i — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) March 13, 2024

A sua última partida foi disputada pela Premier League e terminou empatada em 2×2 com o Sheffield United, jogando em casa. Os seus dois gols foram marcados por Dango Ouattara e Enes Ünal, que empatou a partida nos acréscimos do segundo tempo. Com um baixo desempenho na temporada, a equipe venceu apenas duas das últimas dez partidas disputadas, sendo válidas pelo Campeonato Inglês e pela Copa da Inglaterra.

Iraola explicou: “Treinamos depois do jogo, na manhã seguinte. Faremos o processo de recuperação da melhor maneira possível. Não sabemos exactamente o número de jogadores que teremos porque durante os intervalos da selecção nacional tivemos metade do plantel, nada mais." “Terei provavelmente nove ou dez jogadores saudáveis, não mais. Vamos continuar a treinar porque temos que manter o nível de preparação física muito elevado durante a última parte da temporada, isso é sempre o mais importante.”

“Luton e quase todas as equipes, estamos em uma batalha. Todas as equipes precisam dos pontos e isso é importante”, compartilhou o técnico. Quanto mais tarde você joga, mais importantes são os pontos, porque depois você não tem tantas chances. É uma equipa que mudou um pouco desde a última vez que os defrontámos aqui, está muito mais agressivo na imprensa e mantém mais posse de bola." “Eles estão jogando mais atrás, têm meio-campistas muito bons e têm muito ritmo. Eles têm jogadores perigosos para atacar os espaços, cruzam muito, são sempre uma ameaça nas bolas paradas, pudemos perceber quando os enfrentamos, eles marcaram o primeiro escanteio que fizeram. Temos que nos preparar para um jogo muito diferente daquele que disputamos outro dia contra o Sheffield United.”

A equipe está há sete jogos sem vencer, tendo marcado e sofrido gols em todos eles.

Além de compartilhar sua alegria com a recuperação de Lockyer, desejando-lhe boa sorte e enfatizando a importância de aprender a reanimação cardiopulmonar, Iraola compartilhou o que espera da equipe assim que a preparação pré-jogo de amanhã terminar. Ele disse: “Já fui jogador e quando o árbitro apita no início do jogo você se concentra porque tem coisas difíceis para fazer. Você pensa nas coisas do futebol e no adversário que você tem, também no que você pode fazer sempre que receber a próxima bola. Acho que os jogadores vão se concentrar no futebol porque estão acostumados.”

O técnico do AFC Bournemouth, Andoni Iraola, confirmou que, exceto no treino desta noite, os mesmos jogadores estarão disponíveis para o jogo de quarta-feira à noite contra o Luton Town. O empate de sábado contra o Sheffield United viu Dominic Solanke completar 90 minutos e Tyler Adams ocupar seu lugar na equipe do Cherries Premier League pela primeira vez.

Ainda assim, apesar dos resultados negativos, os dois clubes têm conseguido marcar muitos gols. Isso traz uma grande chance de que as duas equipes consigam balançar a rede e o jogo termine com mais de dois gols no placar. Além disso, com o Luton Town precisando da vitória para sair da zona de rebaixamento, a partida promete emoção.

Do outro lado, o Luton Town já balançou a rede em 19 oportunidades contra o Bournemouth, com uma média de 1.5 gols por jogo. Sua vitória mais elevada acabou em 3×2. O último confronto entre as duas equipes aconteceu em janeiro deste ano e terminou em uma vitória do Luton Town por 3×2, jogando em casa.

Premier League Data: quarta-feira, 13 de março de 2024; Horário: 16h30 (horário de Brasília); Local: Vitality Stadium, em Bournemouth, Inglaterra; Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming).

Adversários em diversas divisões inferiores e nas principais copas da Inglaterra, as equipes se enfrentaram 63 vezes até aqui, com números equilibrados. São 24 vitórias do Bournemouth contra 22 do Luton Town, com outros 17 empates. Por outro lado, o número de gols marcados se equivale, com cada equipe tendo feito 98.

Mais abaixo, o Luton Town é o 18º colocado com 21 pontos, seguindo na luta contra o rebaixamento. Sem vencer há sete jogos, vem de empate com o Crystal Palace em 1 x 1, depois de perder em casa para o Aston Villa por 3 x 2. Antes disso, acabou goleado pelo Manchester City por 6 x 2 e também foi eliminado da FA Cup.

Atualmente na 13ª posição com 32 pontos, o Bournemouth continua se distanciando dos times da parte mais debaixo da tabela. Na rodada passada, empatou em 2 x 2 com o Sheffield United, após bater o Burnley fora de casa por 2 x 0. Antes de tudo, perdeu para o Leicester na prorrogação por 1 x 0 e acabou eliminado da FA Cup.