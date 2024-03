Na última rodada do Campeonato Italiano, os comandados de Simone Inzaghi alcançaram a 13ª vitória seguida. Desta vez a vítima foi a boa equipe do Bologna, com placar de 1 a 0, gol de Bisseck. Para o duelo decisivo contra os espanhóis, Inzaghi não terá os lesionados Carlos Augusto e Arnautovic, já Marcus Thuram é dúvida.

Com isso, o Atlético de Madrid viu o Athletic Bilbao encostar na tabela. Além disso, a queda contra o próprio Bilbao na Copa do Rei aumentou a pressão sobre a equipe Colchonera. Para esta quarta-feira, Simeone segue sem o zagueiro Giménez e o atacante francês Griezmann.

O retrospecto geral entre as equipes registra três jogos, com duas vitórias italianas e uma espanhola.

Na partida de ida, 1 a 0 para a Internazionale, e no caso de vitória simples do Atlético de Madrid haverá prorrogação, e persistindo a igualdade o classificado será decidido nos pênaltis.

É também conhecido por La Peineta e também como Estádio Olímpico de Madrid, é um estádio multiúso situado no distrito de San Blas-Canillejas na cidade espanhola de Madrid.

Foi inaugurado após sua remodelação (2011–2017) e como propriedade do Club Atlético de Madrid em 16 de setembro de 2017, com a disputa entre o conjunto rojiblanco e o Málaga (1–0), numa partida válida pela 4º rodada da La Liga de 2017–18.

Originalmente, o estádio foi inaugurado em 6 de setembro de 1994 como estádio de atletismo. Em 2002, o estádio passou a ser do Ayuntamiento de Madrid. Em 2008, Alberto Ruiz-Gallardón, alcaide do Ayuntamiento de Madrid e Enrique Cerezo, presidente do Club Atlético de Madrid, assinaram um acordo no qual o estádio passaria a ser propriedade do conjunto colchonero quando as obras fossem finalizadas. O estádio sediou a Final da Liga dos Campeões da UEFA de 2018–19.