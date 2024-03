Onde assistir: Transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Star Plus (Streaming)

"Calendário apertado? Obviamente que preocupa porque não há volta a dar, a equipa sente muito. Uma coisa são três dias entre jogos, outra são dois. Sente-se a equipa cansada mesmo rodando mas estamos dentro das provas todas. Hoje, às vezes, senti que era mais sobreviver do que jogar e dividir a eliminatória. Agora, para jogarmos melhor em Bérgamo, só precisamos de recuperar um pouco melhor. Vamos com a eliminatória viva, não há golos fora e jogamos sempre para ganhar. Está tudo em aberto".

"Sim, o Muso será mantido no gol. Os pênaltis? Primeiro vamos ver se chegamos lá, depois veremos quem está disponível para jogar. Não sabemos, apesar de existir um plano mais ou menos traçado".

"Existem vários detalhes que foram estudados, mas este será o quarto jogo com o Sporting, equipas já se conhecem, importante é manter a concentração, porque nestes jogos os erros pagam-se caro".

Sporting: O Sporting vem de uma boa fase no Campeonato Português. A equipe portuguesa lidera a competição e soma 62 pontos. O Sporting vem de 11 jogos de invencibilidade. Foram oito vitórias e três empates. A última derrota do Sporting foi no dia 23 de janeiro, quando perdeu por 1 a 0 para o Braga, pela semifinal da Taça da Liga.

O treinador Rúben Amorim deve atuar com a força máxima.