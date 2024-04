Por sua vez, o Atlético tenta vencer o Mineiro pela quinta vez seguida e levar seu 49º título para casa. O time se classificou em primeiro no seu grupo com 14 pontos, conquistando 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Na semifinal, o Alvinegro eliminou o América depois de vencer o primeiro jogo por 2 a 0 na Arena MRV e ser derrotado por 2 a 1 no jogo da volta no Independência.

No Mineirão, palco da final, o Cruzeiro leva vantagem em vitórias neste século, com 90 vitórias, contra 79 do Atlético, além de 79 empates. A última vitória da Raposa no estádio contra seu rival foi em 2021, por 1 a 0, no Campeonato Mineiro.