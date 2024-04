Maior campeão da história da competição, com 37 títulos em 126 edições, o Flamengo chega para o confronto com amplo favoritismo para a conquista do 38º título. Além do placar do primeiro jogo, o Rubro-Negro carioca aposta em seu retrospecto dominante sobre a equipe da Baixada Fluminense, com dez vitórias em 14 jogos, três empates e uma derrota. A equipe carioca marcou 28 gols e sofreu apenas quatro.

Na primeira partida entre as equipes, disputada no último sábado, com mando do Nova Iguaçu, o Flamengo venceu por 3 a 0 e ficou muito perto do título do Cariocão 2024.