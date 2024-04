O encontro entre as equipes acontece apenas três semanas após o jogão válido pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. No tempo normal, a partida acabou empatada em 2 a 2 no tempo normal — graças a um gol salvador de Antony nos minutos finais. Na prorrogação, Harvey Elliott abriu 3 a 2 para o Liverpool, mas Marcus Rashford e Amad Diallo viraram o jogo para o United, que agora enfrenta o Coventry City na semifinal.

O Liverpool entrou na 32ª rodada da Premier League inglesa na liderança isolada, com 70 pontos. Porém, com os resultados da rodada que iniciou neste sábado, viu o Manchester City chegar na mesma pontuação (ao vencer o Crystal) e o Arsenal o ultrapassar (pois venceu o Brighton e foi aos 71). Assim, espera vencer, fora de casa, em Old Trafford, o superclássico contra o sua maior rival, Manchester United, para voltar à ponta isolada