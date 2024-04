O Vitória Guimarães faz uma campanha sólida e aparece na briga por vaga em torneio continental. Assim como o rival, o visitante atravessa um momento positivo, já que nas últimas cinco rodadas, a equipe venceu quatro. Por causa disso, a confiança para o duelo é grande e a esperança é de retornar com três pontos. Vale citar que o clube de Guimarães não tem um orçamento robusto e apresenta um resultado surpreendente.

Adversários neste fim de semana, as duas equipes disputaram na última quarta-feira o duelo de ida da semifinal da Taça de Portugal, fator que inegavelmente aumenta a rivalidade entre os dois. Apesar de atuar fora de casa, o Dragão venceu por 1 a 0 e está mais perto da final. No entanto, o Vitória promete dar trabalho e buscar a reação com o intuito de fazer história nesta temporada. A volta para definir o rival do Sporting Lisboa será realizado no próximo dia 17.