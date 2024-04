Fernando Seabra não poderá contar com o atacante Dinenno, que está fora devido a uma lesão muscular na região adutora da coxa esquerda. Além disso, o jogador foi diagnosticado com uma fratura nos ossos do nariz, resultado de um trauma sofrido na partida contra o Alianza-COL. Para ambos os casos, a recomendação é de tratamento conservador, sob os cuidados do departamento médico do Cruzeiro. Além disso, Rafael Cabral está negociando sua saída do clube e não vem sendo relacionado para os jogos.

Vojvoda terá novidades no elenco e no time, contando com o meia Emmanuel Martinez (que veio do América) e Renato Kayzer (que voltou do Criciúma). Outro jogador que pode ser opção ao longo do campeonato é Felipe Jonathan (vindo do Santos), mas ele ainda não foi regularizado. No entanto, o treinador não poderá contar com Calebe, Tomás Cardona e Matheus Rossetto para este jogo.

O Fortaleza deve manter praticamente a mesma equipe que venceu o São Paulo na estreia do Brasileirão, mas Machuca deve substituir Marinho no time titular.