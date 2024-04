Para o clássico, Medel é como dúvida após lesão muscular, assim como Payet, com uma lesão no joelho, mesmo caso do zagueiro João Victor. Os volantes Jair e Paulinho ainda se recuperam de lesões mais sérias e seguem fora. As novidades positivas foram o anúncio do volante Hugo Moura para a sequência do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, e a criação de um espaço para crianças autistas em São Januário.

Desde então, o Maracanã foi palco de grandes momentos do futebol brasileiro e mundial, como o milésimo gol de Pelé, finais do Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, Copa Libertadores da América, da primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA e da Copa América de 2021, além de competições internacionais e partidas da Seleção Brasileira.

O estádio foi um dos locais de competição dos Jogos Pan-Americanos de 2007, recebendo o futebol, as cerimônias de abertura e de encerramento. Igualmente sediou as partidas de futebol e as cerimônias de abertura e de encerramento dos Jogos Olímpicos de Verão de 2016, ambos eventos realizados na cidade do Rio de Janeiro. Foi também o palco das partidas finais da Copa das Confederações FIFA de 2013 e da Copa do Mundo FIFA de 2014.

Ao longo do tempo, no entanto, o estádio passou a assumir caráter de espaço multiúso ao receber outros eventos como espetáculos e partidas de outros esportes, como o voleibol em uma oportunidade. Após diversas obras de modernização, a capacidade do estádio é de 78.838 espectadores, sendo o maior estádio do Brasil.