A Arena do Grêmio foi inaugurada oficialmente em 8 de dezembro de 2012, com uma cerimônia que contou com a presença do grupo americano Blue Man Group, e um jogo amistoso entre o Grêmio e o Hamburgo, que terminou com o placar de 2-1 para o Grêmio. Mesmo sendo um dos estádios mais modernos do Brasil, não foi relacionado como sede da Copa do Mundo FIFA de 2014, realizada no país, mas em 2019 a Arena do Grêmio foi selecionada como uma das sedes da Copa América de 2019 onde foram realizadas cinco partidas, entre elas a semifinal entre Chile e Peru, que terminou em 3-0 a favor dos peruanos.