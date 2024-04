O último jogo entre as equipes foi pelo Brasileirão do ano passado, e o Braga levou a melhor, 1 a 0 no Nabizão.

O placar vem sendo recorrente no confronto, os últimos seis terminaram em 1 a 0, com 3 vitórias para cada lado. Os três últimos terminaram em vitória do Bragantino, ambas no Brasileirão do ano passado, e no Paulistão. Os outros três com o Corinthians saindo vitorioso, também nas duas do Brasileirão e no Paulistão. As partidas entre as equipes não costumam terminar sem gols, então podemos ter a certeza que vem aí um duelo de bolas na rede.