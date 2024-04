Filipe Machado aparece como principal candidato à vaga, com José Cifuentes como um dos nomes alternativos. Até agora, Seabra organizou o Cruzeiro com 3 volantes pegadores e marcadores de ofício, deixando livre Matheus Pereira para circular e criar as conexões.

Perguntando sobre os planos para suprir a ausência do volante Lucas Romero, expulso contra o Fortaleza, no clássico, Fernando Seabra afirmou ter boas opções e tempo para trabalhá-las, mas não quis adiantar uma provável escolha.

Na zaga, Jemerson deve retornar à titularidade. O defensor treinou normalmente com o elenco nesta semana e disputará vaga com Igor Rabello. Além dele, outro que pode retornar ao time principal é o volante Battaglia, que cumpriu suspensão no sábado e deve aumentar a briga por posição no meio-campo.

O combustível do Galo pode estar no puxão de orelha dado pelo técnico Gabriel Milito após o empate com o Criciúma. O argentinou criticou a falta de letalidade do Atlético-MG, que dominou e controlou o adversário, mas não teve capacidade de ampliar o placar quando ainda vencia por 1 a 0. No fim, uma desatenção da defesa sacramentou o empate com o time catarinense.

Essa combinação de ineficiência para matar o jogo e desatenção nos momentos cruciais o Atlético enfrentou muitas vezes em 2023, seja com Eduardo Coudet ou com Felipão. Com o argentino, no último jogo dele no comando do time, contra o Red Bull Bragantino, o Galo enfileirou chances perdidas e acabou só empatando. Com Scolari, os meios eram diferentes, mas os fins iguais.