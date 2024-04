Com o zagueiro Zé Marcos e o volante Jadson fora da partida, Roger precisará ajustar a defesa e o meio-campo da equipe. A ausência de Zé Marcos pode abrir espaço para Rodrigo Sam assumir a posição na zaga. Já no meio-campo, opções como Mandaca e Thiaguinho podem ser consideradas para preencher a vaga deixada por Jadson. Além dos dois, lateral-esquerdo Alan Ruschel e os atacantes Edson Carioca e Gilberto estão fora.

Além disso, a volta de Tiquinho Soares ao time titular, no lugar de Matheus Nascimento, também é uma possibilidade.

Rodrigo Sam provavelmente ocupará a vaga de titular na zaga no lugar de Zé Marcos. No meio-campo, Mandaca e Thiaguinho são opções para Roger Machado, que deverá definir o titular durante o treino deste sábado.

Com o retorno de Alexander Barboza e Marlon Freitas, é provável que ocupem as posições de titulares nos lugares de Bastos e Tchê Tchê. Essas mudanças podem resultar em uma alteração significativa na equipe titular em relação aos jogos anteriores. O treino deste sábado será decisivo para definir a formação inicial, levando em consideração não apenas a parte técnica e tática, mas também a condição física dos jogadores.

Após a derrota na final do Campeonato Gaúcho para o Grêmio, o time comandado por Roger Machado se recuperou e agora está invicto nos últimos dois jogos. Com essa sequência positiva, a equipe busca manter o bom momento e continuar conquistando pontos no Brasileirão.