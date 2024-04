O Palmeiras tem um empate e uma vitória na fase de grupos da Libertadores. Na estreia, a equipe comandado por Abel Ferreira empatou por 1 a 1 com o San Lorenzo, na Argentina. Depois, o Alviverde venceu o Liverpool-URU, por 3 a 1, de virada, no Allianz Parque.

O Verdão do o técnico Abel Ferreira pode fazer algumas mudanças no time titular. Afinal, o treinador reclamou bastante do cansaço acumulado por parte do elenco. Assim, nomes como de Raphael Veiga podem começar no banco de reservas, dando espaço para outros nomes como Gabriel Menino ou até mesmo Rômulo, que chegou do Novorizontino após o Estadual, mas teve poucas chances.