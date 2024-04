Onde assistir: Transmissão ao minuto no canal ESPN (TV fechada) e no Star Plus (Streaming)

"A primeira sensação é de felicidade. Chego de 15 anos me preparando com meu grupo de trabalho e sinto que esta profissão nos demanda preparação constante. Como a amo, o futebol tomou um tempo lógico para que nossos caminhos se cruzassem. Em janeiro nos falamos, mas por questões pessoais, por ter saído de outro clube, de outro país, precisava de um tempo para me preparar para o próximo desafio. Depois, nos cruzamos e não duvidei em assumir, pela grandeza do clube, do elenco".

"Hoje é inoportuno falar do que falta. Não conhece o elenco na totalidade. Tenho conhecimento anterior pelo que vi, mas vou terminar de conhecer no dia a dia. O elenco está bem formado e, a partir daí, os jogadores têm que fazer sua parte, o corpo técnico e a diretoria também. Mas me parece que o elenco está bem e, por isso, assumi o compromisso".