Avaí x Santos AO VIVO em tempo real no jogo pelo Brasileirão Série B

No dia 5 de novembro de 2022, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, Santos e Avaí empataram em 1 a 1 na Arena Barueri. As investigações mostraram que naquele jogo, Bauermann foi abordado por uma quadrilha que atuava com apostas esportivas para receber um cartão amarelo. O zagueiro receberia R$ 50 caso fosse advertido.

Porém, Bauermann não recebeu o cartão e foi um dos destaques do Santos na partida. Isso resultou em ameaças da quadrilha, que o pressionou a recrutar outros jogadores do Santos para receberem cartões na partida seguinte, contra o Botafogo. Em troca de memsagens, o atleta disse que conseguiria convencer dois, mas não revelou os nomes dos companheiros.

Em meio às ameaças, o zagueiro também se ofereceu para ser expulso durante o jogo contra o Botafogo, mas acabou recebendo o cartão vermelho após o apito final do duelo, o que não vale para as casas de apostas.

O caso que também envolvia jogadores de outros clubes em diversos jogos, foi posteriormente investigado pela justiça brasileira na operação Penalidade Máxima. Bauermann, um dos réus, foi afastado do Santos e deixou o clube pouco tempo depois.

Após o julgamento, o jogador foi inicialmente punido com uma suspensão de 12 jogos, mas a punição foi posteriormente aumentada para 360 dias afastado do esporte, além de pagar uma multa de R$ 35 mil. Atualmente sem clube, o atleta ainda está cumprindo a pena, que termina no segundo semestre deste ano.

Bauermann chegou ao Santos no começo da temporada de 2022, vindo do América-MG. Ao todo foram 77 jogos e cinco gols com a camisa alvinegra. Quando ele sofreu a acusação, o Peixe ainda manteve ele no elenco por cinco jogos, onde ele chegou a ser fundamental em uma das partidas ao marcar um gol na vitória sobre seu ex-clube por 3 a 2.