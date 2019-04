Com cesta no último segundo, Clippers vence Grizzlies

Na noite deste segunda-feira (22), o Los Angeles Clippers recebeu o Memphis Grizzlies na segunda partida da série melhor de sete. Com uma partida espetacular de Chris Paul, os californianos obtiveram outra vitória e confirmaram o mando de quadra, abrindo 2 a 0. A série agora terá dois jogos em Memphis - o primeiro nesta quinta-feira (26).

A série, considerada pela maioria a mais equilibrada desses playoffs, vai confirmando as previsões. O primeiro quarto terminou empatado em 26 a 26 e Blake Griffin foi o destaque, anotando 13 pontos e fazendo belas jogadas. Tony Allen, que na temporada regular teve média de 9 pontos por partida, anotou sete no período e contribuiu para o empate. Outra vez a melhor defesa da NBA não funcionou e a equipe do Grizzlies, que na temporada regular cedeu 22,3 pontos por período, tomou 26 no primeiro da partida.

Jamal Crawford, o melhor sexto homem da temporada passada, dominou o segundo quarto e contribiu com 11 pontos no período, saindo do banco. O armador de Memphis, Mike Conley, anotou 10 pontos, mas não foi o suficiente para empatar o jogo. Assim como no primeiro jogo, o garrafão do Grizzlies não funcionava e dificultava as coisas para os visitantes. O período terminou 24 a 18 para os Clippers, que foram ao intervalo vencendo por 50 a 44.

Na volta do intervalo, o Memphis melhorou perto da cesta, Marc Gasol e Randoplh combinaram para 14 pontos e, aliados a oito de Tony Allen, obtiveram uma vitória parcial por 27 a 25, deixando a vantagem de Los Angeles em menos de cinco pontos. Chris Paul com 11 pontos e Caron Butler com 8 foram os destaques angelinos no período.

O começo do último período foi péssimo para os visitantes, que viram o Clippers abrir 12 pontos, faltando nove minutos para o jogo acabar. Nos cinco minutos seguintes, o Memphis deu amostras da defesa que foi a marca da equipe na temporada e conseguiu uma sequência de 9 a 2, equilibrando novamente o jogo. Após duas cestas do ala-pivô Darrell Arthur, a partida ficou empatada em 89 a 89, faltando menos de dois minutos. Na jogada seguinte, Chris Paul acertou um belo arremesso e colocou o time da casa em vantagem. Com 20 segundos no relógio, o Grizzlies poderia esperar para arremssar a última bola do jogo, mas a equipe fez uma cesta rápida, em enterrada do espanhol Marc Gasol,deixando a partida empatada, faltando 13 segundos para o encerramento.

Como esperado, a última bola do jogo foi para as mãos do armador e destaque dos Clippers, Chris Paul. Na sua marcação estava Tony Allen, considerado um dos melhores defensores da NBA. Mesmo muito bem marcado, o camisa 3 fez uma bandeja espetacular, faltando um décimo para acabar a partida e colocou Los Angeles em vantagem, deixando insandecido o Staples Center, que ovacionava a sua estrela e entoava cantos de "MVP" para o armador.

Destaques do jogo:

Chris Paul (LAC): 24 pontos, 4 rebotes, 9 assistências.

Blake Griffin (LAC): 21 pontos, 8 rebotes, 4 assistências.

Tony Allen (MEM): 16 pontos, 10 rebotes, 2 roubos. 6-9 FG.

Mike Conley (MEM): 28 pontos, 9 assistências, 2 roubos.

Marc Gasol (MEM): 17 pontos, 7 rebotes, 3 bloqueios.