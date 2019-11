Defesa prevalece, Z-Bo é destaque e Grizzlies vence Clippers

Na noite desta quinta feira (25), o Los Angeles Clippers viajou até Memphis para enfrentar o Grizzlies. Liderando a série por dois a zero, a equipe da California tentava praticamente garantir a classificação, já os donos da casa precisavam vencer para equilibrar o confronto. E a segunda opção aconteceu. Vitória de Memphis por 94 a 82, confirmando o primeiro mando de quadra e deixando a série em 2 a 1. O próximo jogo entre as equipes será no sábado (27), às 17h30 (horário de Brasília).

Defesa e Zach Randolph brilham para colocar o Grizzlies em vantagem:

O ala pivô Zach Randolph tinha médias de 13 pontos por jogo na série, mas foram necessários apenas dez minutos do primeiro quarto para ele igualar essa marca. Dos 23 pontos que a equipe da casa marcou, 13 foram dele. O ala pivô de Los Angeles também brilhou no período, Blake Griffin anotou dez pontos e ajudou a equilibrar o período, que terminou 23 a 20 para o Grizzlies.

No segundo quarto, outro show da defesa de Memphis - a equipe cedeu apenas 19 pontos. Nove destes pontos foram marcados por Matt Barnes, que saiu muito bem do banco, diferentemente de Jamal Crawford, um dos destaques do último jogo. Marc Gasol fez seis pontos, Zach Randolph contribuiu com cinco e tivemos outra vitória parcial dos mandantes 24 a 19. A vantagem ao intervalo era de oito pontos, 47 a 39.

*Estatística da primeira etapa: Chris Paul foi para o vestiário com zero assistências na partida.

Defesa mantém o ritmo e donos da casa confirmam vitória:

O terceiro quarto começou com o Grizzlies acertando quatro dos cinco arremessos, três deles com o ala armador Tony Allen. Mas o Clippers também começou bem ofensivamente, Billups e Butler acertavam os arremesos e a diferença continuava em oito pontos. Minutos depois, a defesa de Memphis voltou a funcionar e o ataque fez seis pontos seguidos, fazendo a diferença subir para 14 pontos na metade do terceiro período. Com menos de um minuto para acabar, a vantagem permanecia alta, mas o Clippers conseguiu uma sequência de oito a dois nesse finzinho, levando a vantagem pro último período em novamente oito pontos - o terceiro quarto terminou empatado em 23 a 23.

*Somente no minuto 8:59, Chris Paul deu sua primeira assistência.

No começo do último período, o Clippers trouxe a diferença para apenas seis pontos, mas o ala Quincy Pondexter fez uma jogada espetacular. Ele converteu o primeiro lance livre, errou o segundo, pegou o rebote ofensivo, fez a cesta e ainda sofreu a falta. Para completar, converteu o lance livre e fez quatro pontos em uma única jogada, em menos de três segundos. Depois disso, a equipe de Los Angeles fez cinco pontos seguidos e a diferença ficou em cinco. Mas não adiantou. Marc Gasol e Bayless colocaram a vantagem em dez, novamente em ataques rápidos. Os cinco minutos finais foram apenas para aulas defensivas da equipe da casa, que ficou cinco minutos sem conceder uma cesta de quadra. Vitória por 24 a 20 no perído e por 94 a 82 na partida.

Destaques do jogo:

Zach Randolph (MEM): 27 pontos e 11 rebotes.

Marc Gasol (MEM): 16 pontos e 8 rebotes.