Jason Collins é o primeiro jogador da história da NBA a assumir a homossexualidade

O pivô Jason Collins, que começou sua carreira no New Jersey Nets, passou pelo Boston Celtics e agora é um agente livre, quebrou uma barreira: o atleta se tornou o primeiro jogador dos quatro principais esportes americanos a assumir que é homossexual. Em entrevista à revista Sports Illustraded, que vai as bancas em maio, traz na sua capa a seguinte frase: ”Eu não queria ser o primeiro atleta assumidamente gay em uma grande liga norte-americana. Mas já que eu sou, sou feliz para conversar sobre”.

A entrevista ainda traz outras declarações do pivô: “Não queria ser o garoto na sala de aula levantando a mão e dizendo: ‘eu sou diferente’. Mas ninguém fez, e é por isso que eu estou levantando minha mão” disse ele.

“Agora eu sou um agente livre, literal e figurativamente. Cheguei a esse estado invejável na vida em que eu posso fazer praticamente o que eu quero. E o que eu quero é continuar a jogar basquete. Eu ainda amo o jogo, e eu ainda tenho algo a oferecer. Meus treinadores e companheiros de equipe reconhecem isso. Ao mesmo tempo, eu quero ser genuíno e autêntico e verdadeiro” afirmou Collins, que está na NBA há 12 temporadas e chegou a duas finais quando fazia parte do elenco do New Jersey Nets, nas temporadas 2001/2002 e 2002/2003.

“Quando eu era mais jovem eu namorei mulheres, até fiquei noivo. Eu pensei que eu tinha que viver ‘do jeito certo’. Eu pensei que eu precisava me casar com uma mulher e criar filhos com ela. Eu continuei dizendo a mim mesmo que o céu estava vermelho, mas eu sempre soube que era azul.” afirmou antes de completar: “a recente bomba na Maratona de Boston reforçou a noção de que eu não deveria esperar que as circunstâncias de revelação fossem perfeitas. As coisas podem mudar em um instante, então por que não viver a verdade?”.