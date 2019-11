Armador Jason Kidd encerra a carreira

Nesta segunda-feira (03), um dos maiores jogadores da história do basquete encerrou a sua carreira profissional. O armador Jason Kidd, que jogava pelo New York Knicks, anunciou a sua aposentadoria das quadras. Campeão da NBA pelo Dallas Mavericks em 2011 e duas vezes finalista com o New Jersey Nets, o atleta completou 40 anos no último dia 23 de março.

Kidd foi draftado na segunda escolha do Draft de 1994, pelos Dallas Mavericks. Em sua primeira temporada, o armador obteve médias de 11.7 pontos, 5.4 rebotes e 7.7 assistências, além de ter liderado a liga em triplo-duplos e foi eleito Calouro do Ano, juntamente com Grant Hill, do Detroit Pistons.

Depois de duas temporadas com a camisa dos Mavericks, o atleta foi trocado para o Phoenix Suns. Na franquia do Arizona, Kidd se tornou All-Star por três temporadas consecutivas, nas quais liderou a NBA em assistências por partida e levou os Suns aos playoffs nas cinco temporadas em que permaneceu na equipe, antes de ser trocado para o New Jersey Nets.

Em sua primeira temporada na nova franquia, Kidd carregou a equipe para um espetacular campanha de 52 vitórias e 30 derrotas, ficando em segundo na disputa de melhor jogador da temporada, atrás apenas de Tim Duncan, do San Antonio Spurs. Nos playoffs, o armador levou a equipe às finais da NBA, mas não conseguiu o anel – foi varrido pelo Lakers de Kobe Bryant e Shaquille O’Neal. Na temporada seguinte, Kidd e os Nets voltaram às finais, mas outra vez não conseguiram o título. Em uma disputa equilibrada, o San Antonio Spurs de Tim Duncan fez 4 a 2 no Nets e conquistou o campeonato.

Kidd permaneceu em New Jersey até o ano de 2008,quando acertou o seu retorno para o Dallas Mavericks, aonde o atleta finalmente conquistou o tão sonhado anel de campeão da NBA. Nas finais de 2011, o Dallas Mavericks de Jason Kidd e Dirk Nowitzki bateu o Miami Heat de LeBron James e Dwyane Wade por 4 a 2 e se sagrou campeão pela primeira vez na história da franquia.

Depois de conquistar o anel, o armador se transferiu para o New York Knicks, aonde disputou a sua última temporada, antes de anunciar o seu afastamento das quadras.

Estatísticas de Jason Kidd na NBA