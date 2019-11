LeBron James reencontra Spurs na final

No dia sete de junho de 2007, LeBron James tinha apenas 22 anos e entrou em quadra para disputar sua primeira final de NBA. O adversário era o mesmo desta noite mas o panorama daquela decisão era outro. Além de Duncan, Ginobili e Parker mais novos e Gregg Popovich no comando, a equipe do Texas ainda contava com o experiente e decisivo Robert Horry e o excelente marcador Bruce Bowen. Já pelo lado do Cleveland, LeBron era a estrela solitária que tinha a responsabilidade de liderar um elenco jovem e inexperiente.

O Spurs se classificou em terceiro na conferência Oeste. No primeiro round passou fácil pelo Denver Nuggets fazendo 4 a 1 na série, em seguida eliminou Steve Nash e companhia com um 4 a 2 em cima do Suns e na final de conferência não passou dificuldades contra o Utah Jazz: também 4 a 1. Restava ao Spurs esperar o seu advesário na final, que sairia do confronto entre Cleveland Cavaliers e Detroit Pistons, na final do Leste.

Detroit tinha a melhor campanha do Leste, um time experiente, rodado, entrosado e campeão em 2004. Cleveland tinha um time jovem, sem muito potencial coletivo, mas comandado por LeBron James ficou em segundo lugar na conferência. As duas primeiras rodadas de ambas as equipes mostraram que a final da conferência não poderia ser outra: Cleveland varreu Washington e venceu New Jersey em seis jogos, Detroit varreu Orlando e venceu Chicago em seis jogos.

Depois de estar perdendo por 2 a 0, ambas as partidas por 3 pontos, e com LeBron anotando 29 pontos com 12-34 dos arremessos, muitos já colocavam o Detroit na final mais uma vez. Entretanto, Cleveland não só virou a série, como venceu os quatro jogos seguintes, trucidou o Pistons e foi à final da NBA. Essa incrível sequência teve direito a uma das maiores atuações individuais da história dos Playoffs, quando, no jogo cinco, LeBron James anotou os últimos 25 pontos de Cleveland na partida - incluindo o arremesso da vitória nos últimos segundos - e terminou com 48 pontos, nove rebotes e sete assistências.

Depois da incrível reviravolta contra o Pistons, a missão de LeBron nas finais parecia ficar um pouco mais possível e real. Entretanto, do outro lado estava o San Antonio Spurs de Tony Parker e Tim Duncan. Logo no primeiro jogo, James foi anulado por Bowen, anotou apenas 14 pontos, cometeu seis erros e o Spurs saiu na frente na série. No segundo jogo LeBron bem que tentou, anotou 25 pontos, pegou sete rebotes, distribuiu seis assistências mas cometeu os mesmos seis erros e o Spurs - com 78 pontos de Ginobili, Parker e Duncan - venceu novamente e abriu 2 a 0 na série.

Com a mesma desvantagem das finais de conferência, o Cleveland precisava de outra improvável reação para virar e ser campeão. LeBron James anotou 24 e 25 pontos nos jogos três e quatro da série, mas acertou apenas 19 arremessos em 53 tentados e cometeu 11 erros. O resultado disso foram duas vitórias do Spurs em Cleveland que selaram a varrida, o último título da franquia e frustraram o sonho do primeiro título de James. Tony Parker foi o MVP das Finais com 24.5 pontos de média com incríveis 42 arremessos certos em 74 tentados (56% de aproveitamento).

O retrato dessa vez é outro. LeBron está na melhor temporada da sua carreira, joga em um time melhor, mais experiente e é o atual campeão da NBA e MVP das finais. Tem ao seu lado Dwyane Wade e Chris Bosh, dois dos melhores em suas respectivas posições, além de Ray Allen, recordista de bolas de três pontos na história dos Playoffs. Cenário perfeito para consolidar seu legado, ganhar seu segundo anel e se vingar da varrida em 2007.