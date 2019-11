San Antonio Spurs - Miami Heat, assim acompanhamos

00:32 Termina aqui a transmissão da VAVEL Brasil. Muito obrigado a você que esteve conosco durante essa partida épica entre San Antonio Spurs e Miami Heat. Não se esqueça de nos seguir no twitter, o @VAVEL_Brasil e de ficar ligado aqui no site para a crônica pós-jogo que vai ao ar em breve. Uma boa noite.

00:32 Destaques da partida: Kawhi Leonard - 14 pontos, 12 rebotes e 4 roubos; Danny Green 27 pontos, com 7 acertos em 9 bolas de três tentadas; Gary Neal - 24 pontos, com 6 bolas de três em 10 tentadas;

00:00 O San Antonio Spurs agora está vencendo a série por 2 a 1. A próxima partida é na quinta-feira, no Texas, também às 22h00 (Brasília)

00:00 FINAL DO MASSACRE NO TEXAS! Spurs 113 x 77 Miami Heat

00:31 Norris Cole na linha, converte apenas o primeiro

00:45 DEJUAN BLAIR COM A ENTERRADA!

01:15 Patty Mills com uma linda bola de dois

02:16 Joel Anthony com dois pontos

02:41 Mas ele erra o arremesso

02:41 DEJUAN BLAIR DOIS PONTOS E A FALTA!

03:18 DeJuan Blair com mais dois pontos!

03:39 Tempo do San Antonio Spurs

03:39 JAMES JONES PARA TRÊS!

04:24 DeJuan Blair acerta da cabeça do garrafão

05:25 DeJuan Blair na linha e converte apenas um.

05:43 E os dois times colocam os reservas em quadra, são 31 pontos de vantagem com 5 minutos para o final.

06:01 DANNY GREEN COM MAIS UMA BOLA DE TRÊS É A SUA NONA NA PARTIDA. IMPRESSIONANTE O QUE ACONTECE NO TEXAS!

06:26 TIAGO SPLITTER NA ENTERRADA COM ASSISTÊNCIA DE TRACY MCGRADY

07:25 São 15 bolas de três para o Spurs, UM RECORDE NA FINAL DA NBA!

07:25 DANNY GREEN DA COSTA LESTE! MAIS UMA BOLA DE TRÊS DE MUITO LONGE PARA O SPURS!

07:47 Tempo pedido por Gregg Popovich. A vantagem é de 23 pontos em favor dos donos da casa.

07:47 LEBRON NA ENTERRADA!

08:24 Dois pontos para Ray Allen

08:32 Mais dois para Wade

08:50 MAIS UMA BOLA DE TRÊS DE DANNY GREEN!

09:21 Dois pontos para Wade

09:35 DANNY GREEN PARA TRÊS, O SPURS ESTÁ DISPOSTO A VINGAR A SURRA DO SEGUNDO JOGO, IMPRESSIONANTE

10:10 SHOWTIME DO SPURS! PASSE DE COSTAS DE GARY NEAL PARA UMA LINDA ENTERRADA DE KAWHI LEONARD!

10:33 Erik Spoelstra pede tempo para tentar reorganizar as coisas depois de um início arrasador do Spurs no terceiro quarto

10:33 Gary Neal tem 18 pontos em bolas de três, simplesmente impressionante.

10:33 Green anota mais dois pontos

10:59 GARY NEAL ESTÁ INCRÍVEL! MAIS UMA DE TRÊS PARA O ALA

11:34 GARY NEAL LÁ DE MIAMI! DE MUITO LONGE, NO ESTOURO DO RELÓGIO DE ARREMESSO, GARY NEAL FAZ UMA BOLA SENSACIONAL!

12:00 COMEÇAM OS DOZE MINUTOS FINAIS, VENHA CONOSCO!

00:00 FINAL DO TERCEIRO QUARTO. San Antonio Spurs 78 x 63 Miami Heat

00:01 TIAGO SPLITTER COM A ENTERRADA!

00:06 LEBRON ANOTA MAIS DOIS IMPRESSIONANTE!

00:30 LeBron com mais dois pontos. Será que o MVP acordou?

01:02 LeBron anota mais dois pontos

01:20 Ginobili na linha. O argentino converte apenas o segundo arremesso

01:31 LEBRON JAMES PARA TRÊS!

01:50 Joseph erra o arremesso de bonificação

01:50 CORY JOSEPH DOIS PONTOS E A FALTA! São 21 pontos de vantagem para o Spurs

02:30 Norris Cole finalmente coloca uma cesta a favor do Miami Heat.

02:55 LeBron James acertou apenas DOIS arremessos em TREZE tentativas. Fruto da belíssima marcação de Kawhi Leonard e do sistema montado por Gregg Popovich

02:55 Tempo do Miami Heat

02:55 Leonard, o nome da partida, com mais dois pontos

03:30 Mais dois pontos para Gary Neal.

03:36 Kawhi Leonard tem, em roubadas de bola, o mesmo número de pontos de LeBron James: cinco.

03:36 Tony Parker já está de volta ao banco de reservas do Spurs.

03:36 Erik Spoelstra pede tempo para tentar frear o San Antonio Spurs que vence o terceiro quarto por 19 a 8. James e Wade não tem nenhum acerto no período, em sete arremessos tentados.

04:25 Kawhi Leonard com uma partida espetacular. Além de uma bela marcação para cima de LeBron James, o ala tem 10 pontos, 10 rebotes e espetaculares cinco roubos de bola. Impressionante.

04:25 KAWHI LEONARD PARA TRÊS SIMPLESMENTE ESPETACULAR!

05:07 Tony Parker se encaminha para os vestiários com uma possível lesão, mais informações em breve

05:07 MANU GINOBILI NA ENTERRADA COLOCA O AT&T CENTER ABAIXO

05:32 Gary Neal com mais dois pontos

06:17 O ala do Miami Heat acertou os últimos oito arremessos de três que tentou nas Finais

06:17 MIKE MILLER SENSACIONAL! OUTRA BOLA DE TRÊS DELE, ACERTOU CINCO DOS CINCO TENTADOS NO JOGO!

07:23 DANNY GREEN MAIS UMA VEZ DE TRÊS, IMPRESSIONANTE A PONTARIA DO ALA!

08:00 MIKE MILLER DE TRÊS DIMINUI PARA DEZ PONTOS

08:21 Tempo pedido pelo Miami Heat. Tim Duncan já tem um duplo-duplo com 12 pontos e 10 rebotes, impressionante.

08:21 Danny Green sofre falta e vai para a linha de arremesso livre. Converte os dois

09:13 DANNY GREEN DE TRÊS!

10:04 Duncan anota mais dois. Já são 12 para ele.

10:25 Chris Bosh com os dois primeiros pontos do Heat no segundo tempo

11:44 O brasileiro converte os dois arremessos livres

11:44 Logo no primeiro lance, Kawhi rouba a bola e Splitter vai pra linha

12:00 COMEÇA O TERCEIRO QUARTO DA PARTIDA

23:21 FOTO: Gary Neal, destaque da primeira etapa, concede entrevista durante o intervalo

23:15 Os homens de garrafão, Tim Duncan e Chris Bosh, tem partidas muito parecidas. Ambos tem dez pontos, mas o atleta do Spurs tem dois rebotes a mais. São sete contra cinco.

23:13 Apesar de estar pontuando pouco, Tony Parker se destaca pelas assistências. O francês sete passes para cesta e seis pontos. LeBron James tem uma partida extremamente equilibrada. Apesar de ter apenas 4 pontos, o MVP tem seis rebotes e quatro assistências.

23:12 O grande destaque da partida até aqui é Gary Neal. Com uma bola sensacional para fechar o primeiro tempo, o ala chegou aos 14 pontos. Pelo lado da Flórida, Dwyane Wade é o destaque com 12 pontos.

23:11 Intervalo para San Antonio Spurs 50 x 44 Miami Heat

00:00 GARY NEAL SIMPLESMENTE ESPETACULAR! NO ESTOURO DO CRONÔMETRO O ALA COLOCA UMA BOLA DE TRÊS E FAZ O GINÁSIO PEGAR FOGO!

00:26 TONY PARKER SENSACIONAL DE TRÊS!

00:36 Wade empata a partida

00:54 Tony Parker na linha, converte apenas um

01:06 MIKE MILLER TAMBÉM ESTÁ PEGANDO FOGO, MAIS UMA BOLA DE TRÊS PARA ELE.

01:33 Chris Bosh na linha. Converte ambos

02:05 LeBron James com mais dois pontos

02:48 Tim Duncan fica caído no chão após rebote. LeBron James teria acertado o olho do ala-pivô

03:00 RESPOSTA DE MIKE MILLER NA MESMA MOEDA

03:27 GARY NEAL ESTÁ PEGANDO FOGO! MAIS UMA BOLA DE TRÊS PARA ELE

03:55 Bosh anota mais dois, diferença cai dos dois dígitos

04:35 KAWHI LEONARD COM A ENTERRADA!

04:58 Gary Neal para dois

05:16 Dwyane Wade na linha. Converte os dois

05:37 Tim Duncan com mais dois pontos, Spurs oito na frente

05:57 Tim Duncan na linha para arremessos livres e converte os dois

06:17 Ray Allen pega o rebote ofensivo e anota mais dois pontos

06:46 LINDA BOLA DE TRÊS DE DANNY GREEN. UM CHUÁ PERFEITO, SEQUER TOCOU A REDE.

07:09 Matt Bonner na linha para dois arremessos livres e converte os dois

07:27 NORRIS COLE DE TRÊS!

07:57 Chris Bosh com mais dois pontos

08:37 O ala-pivô converte apenas o primeiro

08:37 Falta em Chris Bosh, que vai para dois arremessos livres

09:07 O começo do quarto de ambas as equipes é ruim, muitos turnovers e poucos acertos nos arremessos - apenas um, de Gary Neal. Portanto, Gregg Popovich pede um tempo para ajeitar as coisas

10:44 Gary Neal de três

12:00 COMEÇA O SEGUNDO PERÍODO, MAIS 12 MINUTOS DE BASQUETE ATÉ O INTERVALO

00:00 FINAL DO PRIMEIRO QUARTO. San Antonio Spurs 24 x 20 Miami Heat

00:45.3 TIAGO SPLITTER COM A ENTERRADA APÓS BELO PASSE DE GINOBILI

01:00 CHRIS ANDERSEN! BELA ENTERRADA DO BIRDMAN

01:19 Gary Neal para três pontos

01:41 Norris Cole diminui a vantagem para um ponto

02:49 DWYANE WADE COM A CRAVADA!

03:06 Tim Duncan anota mais dois

03:22 LeBron para dois pontos

03:54 ENTERRADA SENSACIONAL DE GINOBILI!

04:08 Gregg Popovich pede tempo após ver o Heat chegar perto no placar

04:08 Dwyane Wade com mais dois pontos e o Heat encosta no placar

04:35 Mike Miller de três

04:49 Manu Ginobili com dois pontos

05:10 Bosh vai para dois arremessos livres. Erra o primeiro e converte o segundo

05:58 Danny Green com mais dois pontos

06:11 Wade anota mais dois pontos

06:29 Com um começo ruim da sua equipe, Erik Spoelstra pede tempo

06:31 ENTERRADA SENSACIONAL DE TIM DUNCAN!

07:02 Tony Parker desperdiça arremesso livre após três segundos de defesa contra o Heat

07:44 Kawhi Leonard anota mais dois pontos

09:21 Tony Parker anota dois pontos

09:34 Bosh responde e diminui

09:54 Kawhi Leonard acerta a primeira bola de três da partida

10:00 Chris Bosh erra mais uma

10:43 Tim Duncan, erra, pega o rebote ofensivo, erra de novo, Splitter pega o rebote e Tony Parker comete o turnover

10:52 Chris Bosh erra arremesso de média distância

11:10 Erra ambos

11:10 Tim Duncan sofre a falta e vai para os dois arremessos livres

11:20 Dwayne Wade converte arremesso de perto do aro

11:40 Tim Duncan abre o marcador

12:00 SUBIU A BOLA, COMEÇA A PARTIDA A PRIMEIRA POSSE É DO SAN ANTONIO

22:04 Os dois times já foram apresentados, a bola sobe em breve

21:58 Titulares do Miami: Chalmers, Wade, James, Bosh e Haslem

21:58 Titulares do Spurs: Parker, Green, Leonard, Duncan e Splitter

21:47 FOTO: LeBron James enterra durante a segunda partida das finais

21:40 FOTO: Armador Tony Parker se concentra para a partida, já dentro da quadra do AT&T Center

21:38 Em toda a história, Heat e Spurs se enfrentaram 25 vezes em San Antonio. Os donos da casa venceram 22 partidas.

21:32 FOTO: Manu Ginobili trabalha a sua bandeja antes do apito inicial

21:30 Em sua quinta aparição nas finais, o San Antonio Spurs nunca ficou atrás no marcador da série. Nas três oportunidades que teve nas finais, o Miami Heat nunca perdeu o jogo três. Algum tabu terá que cair essa noite.

21:25 FOTO: Danny Green, do San Antonio Spurs, tem pegado fogo durante as finais. O aproveitamento do ala é incrível.

21:23 Outro fator decisivo para a vitória do Miami Heat foi a excelente defesa da equipe, que forçou 16 erros dos Spurs, que haviam cometido apenas quatro na primeira partida

21:21 FOTO: Leonardo Flores, de 63 anos, deixou a sua casa, em San Antonio, no clima das finais

21:16 O técnico do Spurs, Gregg Popovich, comentou sobre a atuação abaixo da média de Tim Duncan na segunda partida: "Eles (o Miami) fizeram um excelente trabalho em não deixar a bola chegar nele. E foi isso."

21:15 FOTO: O MVP da temporada, LeBron James, concentrado para a partida no vestiário dos visitantes

21:13 FOTO: AT&T Center já está preparado para receber a terceira partida. A torcida deve formar um "Mar Negro" no ginásio

21:11 FOTO: Danny Green, destaque dos Spurs na segunda partida, principalmente nos arremessos de três pontos, aquece no ginásio

21:10 FOTO: LeBron James chega ao AT&T Center para a partida (Crédito: NBA)

21:08 Um fator que fez muita diferença na segunda partida foi a produção dos reservas de Miami, principalmente de Mike Miller e Ray Allen

21:06 Lembrando que a bola sobe no AT&T Center por volta das 22h00 (Brasília)

21:03 Sobre o toco de LeBron, o armador Mario Chalmers, do Heat, afirmou: "Você sempre espera isso de alguém como o LeBron. Ele é o melhor da liga, então é isso que se espera dele.

21:02 FOTO: Na última partida, LeBron James aplicou o que, para muitos, foi o bloqueio mais bonito do ano, contra o brasileiro Tiago Splitter

20:58 Sobre as duas primeiras partidas, o ala-armador do San Antonio Spurs, Manu Ginobili afirmou: "Se você tivesse me perguntado antes da série começar (sobre vencer um jogo em Miami e perder o outro), eu teria dito que era bom. Mas vencer o primeiro e perder o segundo por 20 pontos é frustrante."

20:55 VÍDEO: Os melhores momentos da segunda partida

20:53 VÍDEO: Os melhores momentos da primeira partida

20:51 Na primeira partida, o San Antonio Spurs venceu por 92 a 88, com excelente atuação do armador francês Tony Parker, que acertou uma linda bola nos segundos finais para assegurar o resultado. No segundo jogo, o Miami devolvou o placar e humilhou os Spurs, após vencer por 103 a 84, com um quarto período espetacular do grande trio formado por LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh

20:50 Boa noite, começa agora a transmissão do terceiro jogo das finais da NBA, entre San Antonio Spurs e Miami Heat e você acompanha cesta a cesta aqui na VAVEL Brasil. Venha com a gente.