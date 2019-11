Big Three desencanta, Heat passeia e empata finais da NBA

A sequência de jogos atípicos e com grande diferença no placar nas finais da NBA, continuou na noite desta quinta-feira (14). O Miami Heat visitou o San Antonio Spurs pela segunda vez na série e, com suas três estrelas 'mordidas' pela surra sofrida no jogo dois, contou com um segundo tempo avassalador pra devolver a vitória com sobras e empatar a série final.

No começo do jogo, entretanto, o Spurs parecia no mesmo ritmo do jogo dois e em poucos minutos conseguiu uma vantagem de dez pontos utilizando a principal arma da partida anterior: bolas de três. Green, Neal e Leonard anotaram uma cada um. Com a pressão cada vez maior, Wade e LeBron começaram a brilhar, anotaram 21 dos 29 pontos do Heat no quarto e conseguiram a virada, deixando o placar no primeiro quarto em 29 a 26.

Desempenho de LeBron no primeiro período

No segundo período o Miami confirmou a reação, assumiu o controle da partida e se manteve na liderança a maior parte do tempo. Mas a três minutos do intervalo, Boris Diaw - pouco utilizado na série até então - anotou sete pontos numa sequência de 9 a 2 deixando o jogo empatado no fim do quarto.

Na volta dos vestiários o Big Three mostrou superioridade e, novamente, chamou a responsabilidade anotando 24 dos 32 pontos da equipe no terceiro período, que controlou a terceira parcial do início ao fim e a fechou com cinco pontos de vantagem. Os últimos doze minutos de jogo tendiam a ser equilibrados mas Dwyane Wade mostrou um pouco do motivo de ter sido o MVP das finais de 2006. O ala-armador anotou 10 pontos, roubou duas bolas e contribuiu para que o Heat sofresse apenas 17 pontos, anotasse 28 e fechasse o jogo em 109 a 93.

Desempenho de Wade no jogo

Miami

Player MIN FGM-A FTM-A 3PM-A OFF-REB DEF-REB TOT-REB AST STL BLK TO PF PTS Totals 240 45-85 (,529) 15-17 (,882) 4-12 (,333) 7 34 41 23 13 7 9 26 109 L. James 41 15-25 2-4 1-2 3 8 11 4 2 2 1 2 33 M. Miller 21 0-1 0-0 0-1 0 1 1 2 0 1 0 3 0 C. Bosh 38 8-14 4-4 0-0 2 11 13 1 2 2 1 3 20 D. Wade 40 14-25 4-4 0-0 2 4 6 4 6 1 0 4 32 M. Chalmers 29 2-4 0-0 2-3 0 4 4 5 1 0 4 3 6 R. Allen 33 5-10 3-3 1-4 0 1 1 2 0 0 1 3 14 N. Cole 19 0-4 0-0 0-1 0 0 0 4 2 0 1 2 0 U. Haslem 10 1-1 0-0 0-0 0 5 5 0 0 0 1 5 2 S. Battier 9 0-1 2-2 0-1 0 0 0 1 0 1 0 1 2

Pontos no garrafão: 50

50 Pontos de contra-ataque: 14

14 Points aproveitando erros: 23

23 Maior Vantagem: 16

16 Não jogaram: C. Andersen (DECISÃO DO TÉCNICO), J. Anthony (DECISÃO DO TÉCNICO), J. Jones (DECISÃO DO TÉCNICO), R. Lewis (DECISÃO DO TÉCNICO), J. Howard (INATIVO), J. Varnado (INATIVO)

San Antonio

Player MIN FGM-A FTM-A 3PM-A OFF-REB DEF-REB TOT-REB AST STL BLK TO PF PTS Totals 240 31-70 (,443) 23-31 (,742) 8-16 (,500) 5 31 36 21 5 4 18 18 93 T. Duncan 33 6-10 8-10 0-0 1 4 5 1 0 1 3 2 20 K. Leonard 33 5-10 1-2 1-2 1 6 7 0 1 2 1 2 12 T. Splitter 14 0-3 4-4 0-0 1 2 3 1 1 0 3 1 4 D. Green 36 3-8 1-2 3-5 0 4 4 4 1 1 2 5 10 T. Parker 32 7-16 1-3 0-1 1 3 4 9 1 0 3 0 15 G. Neal 31 4-7 2-2 3-4 0 3 3 0 0 0 2 2 13 M. Ginobili 26 1-5 3-4 0-3 0 2 2 2 0 0 1 4 5 B. Diaw 11 3-6 2-2 1-1 1 2 3 1 0 0 2 1 9 C. Joseph 9 0-1 1-2 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 M. Bonner 7 2-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 4 D. Blair 4 0-2 0-0 0-0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 N. De Colo 4 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 0