Finais da NBA voltam para Miami, onde Heat tenta sobreviver

Passados nove meses do começo da temporada da NBA, ela chega, na noite desta terça-feira (18) à sua última parada: Miami. Caso vença o jogo seis da série, o San Antonio Spurs será, pela quinta vez, campeão da NBA e Gregg Popovich/Tim Duncan cravarão de vez um dos maiores legados da história da liga. Já o Miami Heat tenta forçar o jogo sete e se sagrar campeão, confirmando a supremacia do Big Three nos últimos anos.

DESTAQUE IMPROVÁVEL

Danny Green vem sendo até agora a maior supresa das finais da NBA. Dispensado pelo Cleveland Cavaliers (onde foi reserva e pouco jogou), Green foi resgatado por Gregg Popovich e se tornou uma das principais armas ofensivas e defensivas do time. Além de excelente defensor, Green bateu o recorde de bolas de três numa série de final que pertencia a Ray Allen, foram 25 bolas de três em cinco jogos até agora, uma incrível média de cinco bolas de três por jogo. O ala-pivô Chris Bosh foi simples e direto quando questionado sobre o desempenho de Green em relação ao jogo desta noite: "Ele não estará livre hoje. Vejamos como arremessa com alguém em cima dele".

A HORA DO MVP

Contestado por muitos pelo seu poder de decisão em finais de jogos, LeBron James pode, novamente, mostrar que o rei dos finais de séries. Em 11 jogos de eliminação (como são chamados nos EUA os jogos que podem acabar com uma série), LeBron tem a maior média de pontos da história com 31.5, além de 10 rebotes e 6.5 assistências. Não é preciso ir longe para ver como James cresce em jogos decisivos: nas finais de conferência da temporada passada o Celtics estava a uma vitória de eliminar o Heat e avançar às finais mas LeBron fez 45 pontos, pegou 15 rebotes e levou o Miami ao título da conferência. "Eu tenho que entrar bem, com certeza no jogo seis" disse James. "Mas acredito que todos nós teremos que jogar em alto nível para manter a série viva e eu, como um dos líderes deste time, estou me cobrando muito para forçar um jogo sete.

O LEGADO

16 anos e quatro títulos depois, Gregg Popovich e Tim Duncan tentam coroar uma das parcerias mais vitoriosas da história da NBA. Desde que ambos estão em San Antonio, o Spurs só cresceu na NBA, venceu quatro títulos e passou a ser uma franquia respeitada e temida. Apesar de continuar jogando em alto nível e ser colocado por alguns como o melhor ala-pivô da história, Duncan já tem 37 anos e essa pode ter sido a última final de sua carreira, por isso o jogo de hoje pode ser um marco. Desde 2003, sob o comando de Popovich e Duncan, o Spurs tem uma marca de 14 vitórias e 3 derrotas em jogos de eliminação portanto além da grandiosidade da dupla e da força coletiva, o Spurs ainda tem os números a seu favor para vencer hoje e conquistar o campeonato.