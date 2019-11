Miami Heat - San Antonio Spurs, assim acompanhamos

01:30 Na prorrogação, Heat vence Spurs e força sétimo jogo. Confira.

01:27. Obrigado internauta por acompanhar a vitória do Miami Heat sobre o San Antonio Spurs nesta terça-feira. Acompanhe na VAVEL Brasil a repercussão deste triunfo e a preparação para o duelo decisivo da próxima quinta-feira. Obrigado e boa noite.

01:25. Outro jogador que conseguiu dois dígitos em dois fundamentos diferentes foi Tim Duncan. O ala-pivô marcou 30 pontos nesta terça-feira e pegou 17 rebotes. Grande nome dos três primeiros quartos, o jogador desapareceu no período final e na prorrogação e não apareceu nos clutches times.

01:22. LeBron James terminou o sexto jogo da final como o principal pontuador. O camisa 6 da franquia da Flórida marcou 32 pontos. Com as 11 assistências e 10 rebotes, o atleta conseguiu um triple-double. Apesar do 44% de aproveitamento dos arremessos de quadro e ter acertado um de cinco arremessos da linha de três, The King James cresceu no último período e comandou a reação de Miami, que perdia por dez pontos no início do período final.

01:17. No jogo mais equilibrado da série decisiva, o Miami Heat precisou de uma prorrogação para derrotar o San Antonio Spurs por 103 a 100 no American Airlines Arena, nesta terça-feira, na Flórida. A partida foi marcada pelas alternâncias na liderança do marcador. Assim, o título da NBA acontecerá na sétima partida, marcada para a próxima quinta-feira, às 22h (de Brasília), novamente em Miami.

Na última jogada da partida, Tim Duncan tentou inverter na saída lateral para Danny Green. O camisa 4 dominou desajeitado e tentou o arremesso de três, mas Chris Bosh estava no lance e bloqueou a tentativa do rival.

MIAMI HEAT VENCE SAN ANTONIO E FORÇA JOGO 7

FINAL DE PARTIDA

0:01. Ray Allen converte dois lances livres e San Antonio precisa de uma bola de três para forçar a segunda prorrogação.

0:03. PERDEU GINÓBILI!!! Argentino tentou a jogada individual após Wade desperdiçar bola no ataque do Heat, mas perdeu a posse de bola e deixa Miami próximo da vitória.

0:32. TOCO!!! Tony Parker tenta resolver a jogada e leva toco de Chris Bosh. Na disputa pela bola Tim Duncan comete falta.

0:40. Ginóbili erra passe, LeBron puxa contra-ataque, mas bola sai pelo fundo após duelo com Danny Green.

0:59. LeBron tenta forçar mais um ataque e desperdiça arremesso. Spurs recuperam a bola e Popovich pede novo tempo para articular ataque.

1:18. San Antonio desperdiça ataque após arremesso de Kawhi Leonard e tentativa frustrada de Tony Parker no estouro da posse de bola. Greg Popovich pede tempo para tentar ajustar a equipe.

1:43. LeBron recebe assistência de Wade e arremessa para colocar Miami em vantagem na prorrogação.

2:55. Tony Parker sofre falta de Ray Allen e acerta apenas um lance livre. Spurs três pontos em vantagem.

INÍCIO DA PRORROGAÇÃO

FINAL DO TEMPO REGULAMENTAR E VAMOS PARA A PRORROGAÇÃO

San Antonio tem a última posse de bola da partida.

0:05. RAY ALLEN SALVA DE TRÊS!!! LeBron erra mais um arremesso da linha dos três. Bosh pega o rebote, assiste Ray Allen que acerta da linha de três.

0:19. E acerta o segundo.

0:19. Kawhi Leonard erra o primeiro lance livre.

0:19. Mike Miller comete falta em Leonard na saída de bola de San Antonio.

Com 16 pontos nesta terça-feira, LeBron tem o recorde de um quarto período na sua carreira em finais de NBA.

0:20. LeBron tenta duas bolas de três. Na primeira erra por muito. Miami pega o rebote e a bola volta para o camisa 6, que acerta desta vez. Diferença fica em dois pontos e Erik Spoelstra pede tempo.

0:28. Ginóbili converte apenas um dos dois lances livres. Spurs cinco pontos na frente faltando 28 segundos.

0:28. ERRO CRUCIAL DE LEBRON!!! Camisa 6 partiu de novo para a jogada individual. Porém, marcado por três, o astro errou de novo o arremesso e permitiu outra posse de bola para San Antonio.

0:37. Ginóbili sofre falta de Ray Allen, converte os dois lances livres e colocar San Antonio quatro pontos a frente.

0:40. LeBron parte para a jogada individual contra Tony Parker, mas perde a bola e permite contra-ataque dos Spurs.

0:59. PARKER DE NOVO!!!SPURS NA FRENTE Armador francês decide mais uma vez a jogada e recolar San Antonio na frente com menos de um minuto para o final do encontro. Texanos têm um minuto para manter a vantagem e conquistar o título

1:29. Bem marcado, Tony Parker segura a bola e arremessa da linha de três pontos quando faltava seis segundos para estourar o relógio para empatar a partida.

1:49 Ginóbili erra bola de três. Green recupera a bola e pede tempo quando era marcado por dois adversários.

2:34. Ginóbili carrega a bola desde a quadra de defesa e avança livre para fazer a cesta e trazer diferença para um ponto.

Ainda assim, Duncan permanece como principal marcador da partida com 30 pontos, seguido agora por LeBron James, que já está com 27.

3:04. Duncan faz o trabalho de pivô em cima de Chris Bosh, mas erra o arremesso. Experiente jogador não consegue repetir o desempenho dos três quartos iniciais no período final.

Discreto nesta terça-feira, Wade retorna a quadra a 3:48 para o final da partida.

4:43. Imparável, LeBron passa pela marcação de San Antonio e anota mais dois pontos.

5:11. Leonard infiltra no garrafão do Miami e faz mais uma cesta.

Os Spurs não conseguem mais passar pela defesa de Miami, muito mais ativa no quarto decisivo.

LeBron James já tem 24 pontos na partida

6:03. MIAMI EM VANTAGEM!!! Com cestas de LeBron James e Ray Allen, Heat vira o marcador e retoma a liderança no marcador.

6:46.TOCO DE LEBRON!!! Duncan recebe assistência de Danny Green e o camisa 6 aparece de forma sensacional para rejeitar a enterrada do adversário

7:08. Andersen recebe grande assistência de LeBron, mas recebe falta de Duncan quando se preparava para enterrar

7:56. LEBRON!!! Astro do Heat faz mais dois pontos, seu oitavo apenas no último período.

8:04. Ginóbili comete falta fora do lance de bola em LeBron. Argentino deixou o cotovelo no pescoço enquanto o camisa 6 de Miami se movimentava.

9:00. Chalmers arremessa desequilibrado. A bola não daria em nada, mas LeBron aparece e enterra outra bola.

9:39. WOOWWWWW!!! LeBron não se intimida com a marcação de San Antonio e parte para enterrar a bola de maneira sensacional.

10:02. Tiago Splitter faz bem o trabalho de pivô contra a marcação de Cri s Anderesen e gira para anotar mais dois pontos.

LeBron James volta mais incisivo para o quarto e Heat consegue diminuir diferença de dez para seis pontos com menos de dois minutos jogados no período final.

10:26. Sem um tênis do par, Mike Miller tenta de fora e acerta arremesso da linha dos três pontos. Vantagem dos Spurs cai para quatro pontos.

10:50. Splitter recebe assistência de Ginóbili e anota a primeira cesta na partida. Três pontos para o brasileiro.

11:41. Mario Chalmers recebe assistência de LeBron James na esquina e acerta mais uma cesta da linha dos três pontos.

INÍCIO QUARTO PERÍODO

SAN ANTONIO A 12 MINUTOS DO TÍTULO!!! Miami precisa reverter os dez pontos de desvantagem no último quarto para forçar o jogo sete da final e evitar a festa dos Spurs nesta terça-feira.

FINAL TERCEIRO QUARTO

0:10. LeBron assume responsabilidade, tenta a jogada individual e sofre falta de Tiago Splitter. Terceira falta do brasileiro.

0:39. Miami desperdiça mais um ataque com falta ofensiva de Ray Allen. Heat segue doze pontos atrás.

0:59. Defesa de San Antonio neutraliza ataque adversário e diferença volta a subir para doze pontos com bandejas de Parker e Neal.

3:04. Miami trabalha bem a bola e Shane Battier, livre, arremessa para marcar três pontos mais e inflamar a torcida.

4:15. Wade parte para a jogada individual contra Leonard, fez a cesta e diminuiu a desvantagem para dez pontos.

Com a jogada que resultou mais três pontos para os visitantes, Duncan chega aos 30 pontos na partida. Camisa 21 já chegou ao double-double com 11 rebotes.

4:31. LeBron erra arremesso de três. San Antonio aproveita contra-ataque, Tim Duncan faz cesta e sofre falta. Jogador converte e Spurs abrem maior vantagem na partida: doze pontos.

4:54. Leonard aproveita erro de passe de LeBron e, com velocidade, marca dois pontos e sofre a falta de Wade.

Ainda restam cinco minutos para o final do terceiro quarto, mas a equipe da casa já começa a ficar pendurada. Chris Andersen e Mike Miller já cometeram quatro faltas e o, por enquanto, desaparecido Dwyane Wade três.

5:10. Andersen comete falta em Diaw e comete a quarta falta na partida. Jogador converte dois lances livres, Spurs abrem seis pontos e Spoelstra para o jogo com outro tempo.

6:16. Mike Miller despera no jogo, faz boa jogada individual, marca dois pontos e deixa Miami a um ponto do San Antonio.

6:50. Partida no terceiro quarto está nivelada. Com cesta de Wade, Heat diminuiu desvantagem para três pontos.

10:17. Destaques do primeiro tempo, Chalmers e Duncan iniciam bem o terceiro período. Primeiro o armador de Miami acertou a terceira bola de três em quatro tentativas. Por fim, Duncan respondeu com mais dois pontos.

INÍCIO DO TERCEIRO QUARTO

Pelo lado de Miami, Mario Chalmers se assemelha ao bom segundo jogo da final e comanda a equipe com 14 pontos e aproveitamento de 71,4%. LeBron James e Dwyane Wade têm desempenho abaixo do esperado, marcando apenas nove e seis pontos, respectivamente.

Ainda que os números não traduzam, Kawhi Leonard também se destacou nos primeiros 24 minutos de partida. Jogador tem 66,6% de aproveitamento nos arremessos, que são traduzidos em 10 pontos.

Tim Duncan é o nome da partida por enquanto. Com um incrível aproveitamento de 81,8% dos arremessos, o ala-pivô de 37 anos é responsável por 50% dos pontos de San Antonio. Além, disto, o tetracampeão da NBA pegou oito rebotes nos 19 minutos que ficou em quadra, sendo seis defensivos.

Com uma sequência de 10 a 0 nos últimos 3:59 do segundo quarto, o San Antonio Spurs vai para os vestiários com seis pontos de vantagem para o Miami Heat: 50 a 44.

FINAL SEGUNDO QUARTO

1:24. SAN ANTONIO EM VANTAGEM Diaw faz grande passe e Duncan enterra para deixar Spurs em vantagem no American Airlines Arena.

1:56. DUNCAN ON FIRE!!! Duncan recebe de costas para a marcação de Bosh, ajeita o corpo, sobe e arremessa para empatar o marcador.

2:17. LeBron erra arremesso e Tim Duncan sobe para pegar mais um rebote defensivo

Tim Duncan já ostenta a marca de 21 pontos, com 81% de aproveitamento de arremessos de quadra, e seis rebotes em apenas 16 minutos em quadra. Em contrapartida, Ginóbili segue zerado e não mantém bom desempenho do último domingo.

2:47. Spurs reagem e diminuem desvantagem para dois pontos, obrigado o banco do Miami a parar o jogo com mais um pedido de tempo.

3:32. Arbitragem marca falta de Chris Andersen em Tim Duncan e irrita torcida na Flórida. É a terceira falta do atleta de Miami, que sai para o retorno de Chris Bosh.

4:32. LeBron James começa a se destacar e anota quatro pontos seguidos na partida. Heat cinco pontos na frente de San Antonio.

4:41. Duncan força para cima de Andersen, arremessa e erra o primeiro de seus dez arremessos na partida.

Tim Duncan, com 16 pontos, e Mario Chalmers, com 14, seguem como os principais pontuadores da noite.

5:59. Chris Andersen comete duas faltas em seis segundos e Erik Spoelstra pede o primeiro tempo do Heat no segundo quarto.

6:46. TIM DUNCAN 100% Ala-pivô acerta dois arremessos seguidos e tem a incrível marca de oito acertos em oito tentativas.

7:25. Sem encontrar dificuldades, Mario Chalmers carrega a bola e faz mais dois pontos no jogo.

8:25. GARY NEAL!!! Ótima bola de fora de Gary Neal. Spurs estão três pontos atrás no marcador

Seis pontos atras no marcador, Greg Popovich pede tempo para tentar acertar a defesa da franquia texana.

8:46. Depois de atuação ruim no primeiro quarto, Wade volta ligado para o segundo período e acerta arremesso para Miami abrir seis pontos de vantagem para o rival

9:01. Tony Parker aproveita bem a proteção de Splitter e avança livre para marcar mais pontos na partida

9:20. Chalmers vai para a cesta e sofre falta de Splitter. Segunda falta do pivô brasileiro e dois lances livres para o armador de Miami.

9:54. Início ruim de Tiago Splitter. Brasileiro não consegue parar infiltração para Wade, que marca dois pontos, e depois comete sua primeira falta na partida em Chris Bosh.

10:59. Show de arremessos de três. Shane Battier recebe livre na esquina e acerta a segunda de fora. Danny Green responde para marcar seus três primeiros pontos na noite.

COMEÇA O SEGUNDO QUARTO

Descansando após um bom primeiro quarto, Tim Duncan é o cestinha do jogo com 12 pontos. Mario Chalmers é o principal pontuador de Miami, até aqui, com 10 pontos.

No último lance do período inicial, Ray Allen desperdiça arremesso. Porém, rebote fica com LeBron. Mas astro do Miami não consegue arremessar devido à forte marcação de San Antonio. Ainda assim, Heat vai para o segundo quarto com dois pontos de vantagem: 27 a 25.

FINAL DO PRIMEIRO QUARTO

0:33. Splitter vai para a bandeja e sofre falta de Battier. Pivô brasileiro converte apenas um dos dois lances livres.

0:48. Com a pontaria afiada, Mario Chalmers acerta mais uma arremesso da linha dos três pontos e Heat volta a liderar o marcador: 27 a 24.

1:23. Tiago Splitter entra pela primeira vez em quadra nesta terça-feira no lugar do cestinha da noite Tim Duncan.

1:41. REAÇÃO DE MIAMI!! De volta ao jogo no lugar de Wade, Mario Chalmers acerta mais um arremesso. Na sequência, Battier, livre, arremessa de três, bola bate na tabela e entra. Heat iguala o marcador: 24 a 24.

2:39. Tim Duncan marca mais dois pontos na partida e já chega aos 12 com menos de dez minutos em quadra: 24 a 19.

3:08. Gary Neal faz bonita jogada, corta Ray Allen, sai da marcação de LeBron James, mas faz falta de ataque ao tentar passar por Shane Battier.

3:39. Boris Diaw recebe fora do garrafão, arremessa e....air ball

4:49. LeBron recebe de Ray Allen e arremessa de fora para marcar mais pontos na partida. Spurs em vantagem por um ponto: 20 a 19.

5:38. Ray Allen entra no lugar de Mario Chalmers. Em sua primeira jogada, o ala-armador perdeu a bola para Tim Duncan na primeira tentativa de infiltração. Boris Diaw e Gary Neal estão em quadra pelos Spurs.

Destaque ofensivo das finais, Danny Green está bem marcado pela defesa de Miami e ainda não teve oportunidade de arremessar e sair do zero do confronto.

Vez de Erik Spoelstra parar a partida para tentar consertar os erros de marcação do Miami Heat. Spurs lideram marcador por dois pontos: 18 a 16.

5:56. SHOW DE ENTERREADAS!! Primeiro Dwyane Wade ignora a estatura e a marcação de Tim Duncan e crava para sair do zero nesta terça-feira. Kawhi Leonard responde com uma enterrada sensacional, ignorando a marcação de Mike Miller.

6:57. Tim Duncan acerta mais um arremesso e recola Spurs dois pontos na frente do adversário: 16 a 14.

LeBron James tem somente dois pontos na partida, mas se destaca pelas três assistência com menos de cinco minutos em quadra.

Kawhi Leonard e Tim Duncan são, por enquanto, os cestinhas do encontro com seis pontos marcados. Mario Chalmers lidera a lista de anotadores do Heat com cinco pontos.

7:16. LeBron James recebe assistência de Mike Miller e marca seus dois primeiros pontos na partida. Partida empatada. Greg Popovich para o jogo para o primeiro pedido de tempo da partida.

7:58. Tim Duncan recebe de Tony Parker, ignora a marcação de Chris Bosh e enterra a bola. Spurs em vantagem: 14 a 12.

8:29. Mario Chalmers marca cinco pontos e Miami iguala o marcador na Flórida: 12 a 12.

9:40. Duas cestas seguidas para os Spurs. Primeiro Tim Duncan e em seguida Kawhi Leonard. Spurs lideram pela primeira vez o marcador: 8 a 7.

9:59. Chris Bosh aproveita rebote para dar um tapinha e anotar mais dois pontos para o Heat.

10:40. Mantido no quinteto titular, Mike Miller acerta arremesso da linha dos três pontos. Segunda assistência para LeBron James.

11:27. Tim Duncan responde e anota os dois primeiros pontos de San Antonio em Miami

11:40. Chris Bosh recebe passe de LeBron James e marca os dois primeiros pontos da noite.

22:11. Sobe a bola para o jogo seis da final da NBA. Posse de bola para Miami.

22:07. San Antonio começa o encontro seis da final com: Tony Parker, Danny Green, Manu Ginóbili, Kawhi Leonard e Tim Duncan. Já Miami terá: Mario Chalmers, Mike Miller, Dwayne Wade, LeBron James e Chris Bosh.

22:05 Julia Dale, de 12 anos, performa o hino nacional dos Estados Unidos no American Airlines Arena.

22:04. Tony Parker e TIm Duncan concentrados antes da cerimônia de abertura da partida que pode coroa-los campeão da NBA.

22:00. Se derrotar o Heat em um dos próximos dois jogos, o San Antonio Spurs conquistará o quinto título da franquia. Anteriormente, os texanos venceram em 1999, 2003, 2005 e 2007. Todos com Greg Popovich no comando e Tim Duncan em quadra.

21:55. Os Spurs contam com a boa pontaria de Danny Green. O ala-armador é a principal surpresa das finais e bateu o recorde com o maior número de acerto em arremessos da linha dos três pontos, com 25 cestas.

21:48. Triunfo da franquia da Flórida depende do desempenho da dupla LeBron-Wade

21:46. Destaque da partida cinco, o argentino Manu Ginóbili treina a pontaria para o duelo no American Airlines Arena

21:41. O quinteto inicial do Miami Heat está confirmado pelo técnico Erik Spoelstra. Começam a partida: Mario Chalmers, Mike Miller, Dwyane Wade, LeBron James e Chris Bosh.

21:36. Principal estrela da liga, LeBron James sabe que precisa brilhar para comandar o Heat ao terceiro título da história da franquia, o segundo consecutivo: "Eu tenho que entrar bem no jogo seis. Mas acredito que todos nós temos que jogar em alto nível para manter a série viva e eu, como um dos líderes do time, estou me cobrando muito para forçarmos um jogo sete".

21:31. Confira os principais da vitória do San Antonio Spurs sobre o Miami Heat por 114 a 104 no jogo disputado no último domingo, no Texas.

21:27. Para conquistar o segundo título seguido, o Heat necessita ganhar nesta terça-feira, forçar a sétima partida e também vencer o jogo decisivo, marcado para a próxima quinta-feira, mais uma vez no American Airlines Arena.

21:25. A série retorna para Miami após três partidas seguidas em San Antonio. Os Spurs lideram a série decisiva por 3 a 2. Assim, podem conquistar o quinto título da franquia com um novo triunfo nesta terça-feira no ginásio do rival.

21:23. Boa noite internautas. Começa a transmissão do jogo 6 da final da NBA entre Miami Heat x San Antonio Spurs aqui na VAVEL Brasil. Confira conosco o lance a lance da partida que pode coroar o novo campeão da liga.