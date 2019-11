Draft 2013 da NBA, assim acompanhamos

1ª RODADA

Escolha Time Jogador Posição 1 Cleveland Cavaliers Anthony Bennett PF/SF 2 Orlando Magic Vitor Oladipo SG/SF 3 Washington Wizards Otto Porter Jr. SF 4 Charlotte Bobcats Cody Zeller PF/C 5 Phoenix Suns Alex Len C 6 New Orleans Pelicans Nerlens Noel C 7 Sacramento Kings Ben McLemore SG 8 Detroit Pistons Kentavious Caldwell-Pope SG 9 Minesota Timberwolves Trey Burke PG 10 Portland Trail Blazers CJ McCollum PG/SG 11 Philadelphia 76ers Michael Carter-Williams PG 12 Oklahoma City Thunder Steve Adams C 13 Dallas Mavericks Kelly Olynyk PF/C 14 Utah Jazz Shabazz Muhammad SG/SF 15 Milwaukee Bucks Giannis Adektotunbo SG/SF 16 Boston Celtics Lucas Nogueira C 17 Atlanta Hawks Dennis Schröder PG 18 Atlanta Hawks Shane Larkin PG 19 Cleveland Cavaliers Sergey Karasev SG/SF 20 Chicago Bulls Tony Snell SF 21 Utah Jazz Gorgui Dieng C 22 Brooklyn Nets Mason Plumlee PF/C 23 Indiana Pacers Solomon Hill SF 24 New York Knicks Tim Hardaway Jr. SG 25 Los Angeles Clippers Reggie Bullock SG/SF 26 Minnesota Timberwolves Andre Roberson SF/PF 27 Denver Nuggets Rudy Gobert C 28 San Antonio Spurs Livio Jean-Charles SF 29 Oklahoma City Thunder Archie Goodwin SG 30 Phoenix Suns Nemanja Nedovic PG/SG 31 Cleveland Cavaliers Allen Crabbe SG

2ª RODADA

Escolha Time Jogador Posição 32 Oklahoma City Thunder Álex Abrines SG/SF 33 Cleveland Cavaliers Carrick Felix G 34 Houston Rockets Isiah Canaan Pg 35 Philadelphia 76ers Glen Rice Jr. SG 36 Sacramento Kings Ray McCollum PG/SG 37 Detroit Pistons Tony Mitchell F 38 Washington Wizards Nate Wolters G 39 Portland Trail Blazers Jeff Withey C 40 Portland Trail Blazers Grant Jerrett F 41 Memphis Grizzlies Jamaal Franklin G 42 Philadelphia 76ers Pierre Jackson PG 43 Milwaukee Bucks Rick Ledo G 44 Dallas Mavericks Mike Muscala PF/C 45 Portland Trail Blazers Marko Todorovic F 46 Utah Jazz Erick Green G 47 Atlanta Hawks Raul Neto G 48 Los Angeles Lakers Ryan Kelly PF 49 Chicago Bulls Erik Murphy PF 50 Atlanta Hawks James Ennis F 51 Orlando Magic Romero Osby F 52 Minnesota Timberwolves Lorenzo Brown PG 53 Indiana Pacers Colton Iverson C 54 Washington Wizards Arsalan Kazemi F 55 Memphis Grizzlies Joffrey Lauvergne PF/C 56 Detroit Pistons Peyton Siva PG 57 Phoenix Suns Alex Oriakhi PF/C 58 San Antonio Spurs Deshaun Thomas SF 59 Minnesota Timberwolves Bojan Dubljevic PF 60 Memphis Grizzlies Janis Timmas SG/SF

01:11 - Obrigado a todos que acompanharam o Draft de 2013 da NBA no VAVEL. Boa noite a todos. Até a próxima.

01:10 - Com a escolha de dois brasileiros, o Draft de 2013 chega ao fim.

00:40 - Raulzinho foi selecionado na posição #47 pelo Atlanta Hawks. Ele jogará junto com o compatriota Lucas Bebê.

00:12 – O 76ers trocou Rice Jr. Com o Wizards pelas escolhas #38 e #54.

23:54 - FIM DA PRIMEIRA RODADA DO DRAFT.

23:50 - Depois de 30 anos, David Stern se despede da função de comissionário da NBA e encerra a primeira rodada do Draft de 2013. A primeira escolha da carreira de Stern foi Hakeem Olajuwon e o ex-jogador apareceu no palco para homenagear o comissário. Sensacional!

23:43 - Na última escolha da primeira rodada, o Suns escolheu o armador sérvio Nemanja Nedovic. O jogador deverá ir para o Warriors em troca de Goodwin.

23:39 - O Thunder escolheu o ala-armador Archie Goodwin na posição #29. O jogador deve ir para o Suns via Warriors.

23:38 - Na troca envolvendo o francês Gobert. O Jazz irá mandar a posição #46 mais um pouco de dinheiro para o Nuggets pelo jogador.

23:33 - Segundo fontes, o Warriors tem a escolha #29 que seria do Thunder originalmente e está negociando uma troca com o Suns pela escolha #30.

23:30 - O vice-campeão da NBA, Spurs, escolheu o francês Livio Jean-Charles. O ala deve se juntar aos compatriotas Tony Parker, Boris Diaw e Nando de Colo em San Antonio.

23:22 - O Nuggets escolheu o pivô francês Rudy Gobert. Existe ainda a possibilidade dele ser trocado para o Jazz.

23:21 - David Stern confirma a troca entre Jazz e Timberwolves. O Jazz recebe Trey Burke enquanto Dieng e Shabazz vão para Minnesota.

23:18 - O Timberwolves escolheu o ala-armador Andre Robinson na posição #26. Existe a possibilidade do jogador ir para o Thunder.

23:18 - David Stern confirmou a troca entre Celtics e Mavericks. O Dallas receberá Lucas Bebê mais duas escolhas de segunda rodada e Boston receberá o pivô Kelly Olynyk.

23:15 - Os rumores dizem que o Timberwolves está satisfeito com as duas escolhas que ganhou depois da troca com o Jazz e está negociando a #26 com o Thunder. Segundo fontes, O Golden State Warriors comprou a escolha e a trocou com o Thunder pela escolha #29.

23:11 - O Clippers selecionou o ala Reggie Bullock na posição #25.

23:06 - O Knicks selecionou o ala-armador Tim Hardaway Jr na posição #24. Seu pai foi selecionado 5x como All-Star na NBa nos anos 90.

22:59 - O Pacers escolheu o ala Solomon Hill na posição #23.

22:55 - E o time da casa, Brooklyn Nets, escolheu o ala-pivô Mason Plumlee na #22 posição. Seu irmão, Miles, foi selecionado pelo Indiana Pacers no Draft de 2012 na posição #26.

22:51 - Dieng é o primeiro jogador da Universidade de Louisville a ser selecionado nesse Draft. Lembrando que a universidade foi campeã da NCAA neste ano.

22:49 - Lembrem-se que todas essas trocas citadas aqui são apenas propostas por enquanto e devem ser aceitas pela comissão da NBA, mas a probabilidade delas acontecerem é enorme.

22:48 - O Utah Jazz selecionou o pivô Gorgui Dieng na #21 posição. Jogador deverá ir para o Timberwolves junto com Shabazz na troca que mandou Burke para Utah.

22:41 - O Chicago Bulls escolheu o ala Tony Snell na #20 posição.

22:36 - O Cleveland Cavaliers escolheu o russo Sergey Karasev na #19 posição. Ele é mais um filho de ex-jogador. Seu pai, Vasily Karasev, foi armador da seleção russa nos anos 90.

22:31 - Larkin é filho de Barry Larkin, jogador que está no Hall da Fama da MLB. O filho não decidiu jogar baseball e sim basquete e agora está na NBA.

22:28 - O Hawks escolheu o armador Shane Larkin na #18 posição. O jogador deve ir para o Dallas Mavericks.

22:24 - O Atlanta Hawks escolheu o armador Dennis Schröder na #17 posição. Ele tem 19 anos e é alemão.

22:14 – O Celtics selecionou o brasileiro LUCAS NOGUEIRA na posição #16. A escolha foi trocada para o Mavericks que por sua vez trocou para o Hawks. O brasileiro vai jogar em Atlanta.

22:12 – O Dallas Mavericks que recebeu a #16 escolha do Celtics resolveu trocá-la mais Jared Cunningham com o Atlanta Hawks pelas escolhas #18 e #44.

22:10 – O Bucks escolheu o ala-armador grego Giannis Adektotunbo. Ele é o primeiro jogador “internacional” a ser escolhido neste Draft.

22:07 – O Jazz escolheu Shabazz Muhamad na #14 posição. Jogadores deve ir para Minnesota na troca que envolveu a Trey Burke.

22:00 - Vamos aguardar para ver se Stern confirma a troca de Burke pelo Jazz. Se for confirmada, o Timberwolves deverá escolher da #14 posição, senão a escolha permanece em Utah.

21:56 - O Mavericks escolheu o pivô Kelly Olynyk na #13 posição. O time de Dallas trocará o jogador com o Celtics pela escolha #16 mais duas escolhas de segunda rodada.

21:49 - O Thunder escolheu o pivô neo-zelandês de da universidade de Pittsburgh na #12 posição. Ele é o primeiro jogador da Nova Zelândia a ser escolhido na primeira rodada de um Draft.

21:44 - O 76ers escolheu um PG. Michael Carter-Williams na #11. Parece que a troca envolvendo Holiday é realmente verdadeira.

21:37 - O Blazers escolheu CJ McCollum na posição #10.

21:35 - Burke será trocado para o Utah Jazz. O Timberwolves receberá as escolhas #14 e #21.

21:30 - O Timberwolves escolheu o armador Trey Burke na #9 posição. Burke foi escolhido o jogador universitário do ano pela NCAA. Vamos ver como ele vai se adaptar jogando ao lado de Ricky Rubiu ou se será trocado.

21:25 - E o Pistons escolheu Kentavious Caldwell-Pope na #8 posição.

21:20 - E segundo o jornalista Adrian Wojnarowski, o Pelicans acertou uma troca com o 76ers pela escolha #6, Nerlens Noel. O que ele afirma é que o time de Philadelphia vai mandar Jrue Holiday e a escolha #42 do Draft de 2013 e receber uma escolha de primeira rodada de 2014 além do pivô.

21:17 - E o Sacramento Kings escolheu o ala-armador Ben McLemore. Cotados para serem #1 e #2, Noel e McLemore saíram seguidos em #6 e #7

21:12 - A lesão no joelho fez com que Nerlens Noel caísse no Draft. O Pelicans escolheu o pivô de Kentucky no #6.

21:08 - O Suns escolheu Alex Len. O pivô ucraniano de Maryland.

21:03 - Lembrando que o #2 Oladipo e o #4 Zeller vieram da universidade de Indiana. De lá também saiu o lendário Larry Bird.

21:00 - O Bobcats escolheu o pivô Cody Zeller. Nerlens Noel, Ben McLemore e Alex Len ainda seguem sem serem escolhidos. Phoenix Suns na vez.

20:53 - O Wizards escolheu o ala Otto Porter.

20:48 - Como esperado, o Orlando Magic escolheu o ala-armador Vitor Oladipo.

20:42 - O Cleveland Cavaliers surpreendeu e escolheu o PF de UNLV, Anthony Bennet!

20:30 - COMEÇOU!

20:25 - A nossa tabela acima será atualizada a cada escolha que acontecer. Faltam quatro minutos para o Cleveland Cavaliers anunciar a sua decisão.

20:21 - Os rumores que o Cavaliers está tentando trocar sua #1 escolha crescem no Barclays Center. Há 20 anos, o Orlando Magic trocou sua primeira escolha, Chris Webber, com o Golden State Warriors pelo armador Penny Hardaway e três escolhas de primeira rodada, uma dessas virou Mike Miller, campeão de 2013 com o Heat, outra foi Vince Carter e o terceiro o desconhecido Todd Fuller.

20:16 - É consenso entre os especialistas em NBA que o melhor prospecto desse Draft é o pivô Nerlens Noel, mas uma lesão no joelho tem preocupado as franquias e o jogador pode "cair" para um escolha intermediária.

20:09 - O locutor oficial da NBA anunciou que o Draft terá inicio às 20h30.

19:59 - Uma troca discutida que não envolve jogadores desse Draft é uma envolvendo Celtics e Nets. O time de Brooklyn receberia Paul Pierce, Kevin Garnett e Jason Terry enquanto iriam para Boston, Gerald Wallace, Tomike Shengalia, o contrato expirante de Kris Humpries e escolhas de primeira rodada de 2016 e 2018. A troca já foi acertada e depende apenas de Garnett. O jogador tem uma claúsula que o impede de ser trocado contra vontade, caso ele abra mão dessa claúsula ele irá para Brooklyn.

19:57 - Os brasileiros Lucas Nogueira e Raulzinho já estão no Barclays Center

19:52 - Mais uma equipe está querendo o ala-armador de Indiana, Vitor Oladipo. Dessa vez é o Timberwolves que procurou o Magic interessado na escolha #2 para escolher o jogador de 1,93m e 21 anos.

19:40 - Este será o último Draft comandado pelo comissário David Stern. Ele irá se retirar ao fim da temporada e será substituído por Adam Silver.

19:36 - Outros rumores: Thunder está tentando de todos os jeitos possíveis trocar com o Orlando Magic a #2 que o time da Flórida possui, o objetivo de OKC é Vitor Oladipo. O Toronto Raptors também está na brigar por essa escolha e Oladipo.

19:23 - O brasileiro Lucas Nogueira renovou seu contrato com o Estudiantes da Espanha até junho de 2015. A possibilidade dele ser escolhido no Draft e permanecer mais uma temporada jogando na Europa é enorme.

19:21 - Um dos rumores mais fortes dessa noite é que o Phoenix Suns ofereceu as escolhas #5 e #30 para o Cleveland Cavaliers em troca da #1. O alvo do time do Arizona seria o pivô Nerlens Noel. Vamos aguardar.

19:16 - É tradicional na noite do Draft os GMs das franquias negociarem várias trocas buscando melhorar as suas equipes. Não apenas trocas relacionadas aos jogadores do Draft em questão, mas também futuras escolhas e direitos internacionais de jogadores que ainda não atuam na NBA.

19:08 - A ordem das escolhas já foram sorteadas há dias e na noite do Draft, o General Manager que terá sua escolha na vez tem cinco minutos para anunciar sua escolha para o comissário responsável pelo Draft e então a escolha é anunciada ao público.

19:03 - Nos últimos MOCKS DRAFTS (Projeções feitas pelos jornalistas de acordo com a sua avaliação dos jogadores) de vários jornais americanos apenas dois brasileiros devem ser escolhidos no Draft. Lucas Nogueira continua cotado para ser uma escolha TOP 20 e Raulzinho que deverá ser escolhido no final da segunda rodada.

18:49 – Quatro brasileiros estão disponíveis e bem cotados para o Draft desta noite. Os pivôs Lucas Nogueira e Augusto Lima, o ala Alexandre Paranhos e o armador Raulzinho. Lucas, também conhecido como Bebê, é o mais bem cotado figurando em algumas listas entre as 20 primeiras escolhas. Augusto é visto por muitos como uma escolha de segunda rodada. Paranhos e Raulzinho serão surpresas se forem selecionados.

18:48 – Para o Draft de 2013, 77 jogadores são considerados “elegíveis” para serem escolhidos. 60 deles serão selecionados (30 na primeira rodada e mais 30 na segunda rodada). Aqueles que não forem escolhidos ainda podem ingressar na NBA como costless agents.

18:47 – Não será surpresa se alguns times de primeira rodada trocarem suas escolhas. Há muitos rumores envolvendo praticamente todos os times da NBA.

18:45 – Neste Draft há uma indefinição muito grande para quem deverá ser a primeira escolha. Alex Len, Nerlens Noel e Bem McLemore são os mais cotados pelos Cavs. Vitor Oladipo e Otto Porter são os favoritos para ir pra Orlando. Entre esses cinco nomes devem estar as duas primeiras escolhas.

18:41 – O Orlando Magic tem a 2ª escolha e é seguido Washington Wizards, Charlotte Bobcats e Phoenix Suns tem as cinco primeiras escolhas. New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, Detroit Pistons, Minessota Timberwolves e Portland Trail Blazers completam os dez que escolhem primeiro.

18:40 – O Cleveland Cavaliers terá a 1ª escolha do Draft pela terceira vez nos últimos dez anos. Em 2003 selecionou Lebron James e em 2011 foi a vez do armador Kyrie Irving.

18:30 – O Draft de 2013 da NBA será realizado no Barclays Center, casa do Brooklyn Nets, em Nova Iorque às 20h (horário de Brasília). Você poderá acompanhar com VAVEL tudo que ocorre por lá a partir de agora.