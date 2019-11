Anthony Bennett é a primeira escolha do Draft de 2013; Nerlens Noel é trocado para o Sixers

Com muitas surpresas, trocas, rumores e vaias ao comissário David Stern, a noite do Draft 2013 teve o mesmo roteiro das de anos anteriores.

DESTAQUES

O ala Anthony Bennett da Universidade de Las Vegas superou as expectativas, foi a primeira escolha e jogará no Cleveland Cavaliers. Beckett teve médias de 16.1 pontos, 8.1 rebotes, 1 assistência e 1.2 tocos por jogo com 53.3% de aproveitamento nos arremessos de quadra, 37.5% nas bolas de três e 70% na linha do lance livre. Desde 1990, apenas quatro primeiras escolhas venceram o prêmio de calouro do ano e chegaram aos playoffs, o último foi Derrick Rose em 2008-09. Para conseguir essa marca, Bennett contará com a ajuda de Kyrie Irving e Dion Waiters, outras duas excelentes peças jovens.

A segunda escolha da noite foi do Orlando Magic com Victor Oladipo. Com 13 pontos, 6 rebotes, 2.2 roubadas por jogo e um incrível aproveitamento de 59% nos arremessos, uma excelente explosão física e uma defesa primordial, sua presença no top5 era praticamente garantida.

Otto Porter de Georgetown fechou o top3, escolhido pelo Washington Wizards. Porter teve médias de 16.2 pontos, 7.5 rebotes e 1.8 roubadas por jogo na sua última temporada na NCAA e é um excelente defensor.

Comparado com Ray Allen, Ben McLemore foi a sétima escolha e defenderá o Sacramento Kings. McLemore teve médias de 16 pontos, 5.2 rebotes com 49.5% de aproveitamento dos arremessos e 42% nas bolas de três.

AS TROCAS

Especulado como primeira escolha, Nerlens Noel foi apenas a sexta e logo em seguida foi trocado para o Philadelphia 76ers. Jrue Holiday e a 42ª escolha irão para o New Orleans Pelicans enquanto que Noel e uma escolha do próximo draft serão do 76ers. O pivô de Kentucky teve médias de 10.5 pontos, 9.5 rebotes e 4.4 tocos com um aproveitamento de 59% dos arremessos. Conhecido pela impecável defesa, Noel deve melhorar seu jogo ofensivo.

O Minessota Timberwolves selecionou Trey Burke na 9ª colocação e o mandou para Utah em troca da 14ª e da 21ª escolha. Burke, de Michigan, teve médias de 18.6 pontos, 6.6 assistências e 1.6 roubadas sendo um dos principais armadores do recrutamento. O ala-armador Shabazz Muhammad foi a 14ª escolha e chega ao Wolves para resolver o problema da posição.

O BRAZUCA

Meio desajeitado, com um boné perdido em meio à grande quantidade de cabelo, Lucas Nogueira (Bebê) subiu ao palco após ser anunciado na 16ª escolha, pelo Boston Celtics. Trocado para o Atlanta Hawks, Lucas é o brasileiro melhor colocado no draft desde Nenê Hilário e será companheiro de Al Horford, pivô uma vez escolhido para o All-Star Game, podendo aprender e evoluir seu jogo.

O FIM DE UMA ERA

O anuncio de Nemanja Nedovic na 30ª escolha pelo Phoenix Suns, foi o último feito por David Stern. 30 drafts, muitas vaias e muito trabalho em pró da globalização da NBA, Stern se aposentará e não será mais o comissário da liga na próxima temporada.