Thunder vence Houston Rockets fora de casa

Nesta quinta-feira (16), o Houston Rockets recebeu o Oklahoma City Thunder no Toyota Center e acabou derrotado por 104 a 92. Os texanos buscavam a quarta vitória seguida, enquanto o Thunder vivia um momento irregular na competição, muito pelo fato de perder o armador Russell Westbrook com uma contusão no joelho. Sem o atleta, Oklahoma já havia jogado 13 partidas, com um total de 7 vitórias e 6 derrotas.

A partida começou com o time da casa procurando o jogo dentro do garrafão, forçando a bola nas mãos do pivô Dwight Howard. Porém, com a boa marcação exercida por Kendrick Perkins e Serge Ibaka, o pivô dos Rockets não conseguiu desenvolver o seu jogo de forma eficiente. Além de marcar, Oklahoma começou muito bem no ataque, convertendo os seis primeiros arremessos que tentou. Com 13 pontos do astro Kevin Durant e mais 10 de Ibaka, os primeiros doze minutos terminaram com os visitantes vencendo por 36 a 32.

No entanto, dois importantes fatores mudaram a história da partida no segundo quarto. Primeiro, o banco do Houston Rockets, que, liderado pelos 16 pontos de Aaron Brooks no período, conseguiu equilibrar a partida. O segundo fator, que fez o time da casa disparar na frente do placar, foram as bolas de três pontos. No segundo quarto a equipe converteu incríveis 12 cestas da linha de três e terminou o primeiro tempo com uma vantagem de 14 pontos, 73 a 59. Essa foi a maior marca de pontos do ataque da história de Houston em um primeiro tempo, assim mesmo como a pior marca da defesa do Oklahoma.

Na volta do intervalo, apenas um time pareceu vir para o jogo, e foi o Oklahoma City Thunder. As bolas de três pontos de Houston deixaram de cair, enquanto Kevin Durant começou a infiltrar no garrafão dos donos da casa. O ala converteu 18 dos 20 lances livres que tentou, e, com uma bola de três no final do terceiro quarto, deixou o placar empatado em 83 a 83.

Inacreditavelmente, os últimos doze minutos foram ainda piores para os donos da casa, que continuaram com uma porcentagem terrível nos arremessos de quadra (21% no período). Com apenas 9 pontos no último quarto, Houston viu Oklahoma virar a partida e vencer o jogo por 104 a 92.

O Thunder continua sua briga pela liderança na Conferência Oeste e tem uma campanha de 29 vitórias e 10 derrotas, enquanto os Rockets acumulam 26 vitórias e 15 derrotas na temporada. Uma curiosidade da partida foi que, pela primeira vez na história, um time marcou mais de setenta pontos no primeiro tempo e não marcou nem 20 no segundo.

Destaques dos Rockets

James Harden: 16 pontos, 8 assistências e 7 rebotes (6/16 em chutes de quadra, 37%)

Terrence Jones: 16 pontos, 13 rebotes e 2 roubadas de bola (6/12 em chutes de quadra, 50%)

Destaques do Thunder

Kevin Durant: 36 pontos, 7 assistências e 5 rebotes (8/21 em chutes de quadra, 38%)

Serge Ibaka: 21 pontos, 15 rebotes e 5 tocos (10/13 em chutes de quadra, 77%)

Reggie Jackson: 23 pontos, 6 roubadas de bola e 4 assistências (11/19 em chutes de quadra, 58%)

Defesa dos Pacers brilha e garante mais uma vitória dentro de casa

A campanha do Indiana Pacers jogando em casa é quase perfeita. Em 20 partidas atuando em seus domínios a equipe tem 19 vitórias. No jogo da última rodada, diante do New York Knicks, o time venceu mais uma, dessa vez por 117 a 89. Depois de ver os visitantes vencerem o primeiro quarto por 31 a 30 com Carmelo Anthony anotando 15 pontos , a defesa dos Pacers entrou em ação e limitou Anthony a apenas 13 pontos no restante da partida. Os destaques dos Pacers foram Paul George, com 25 pontos e 7 rebotes, e Lance Stephenson, que foi o cestinha do jogo com 28 pontos. Essa foi a 24ª derrota dos Knicks em 39 jogos, enquanto Indiana chega a 37 vitórias em 38 partidas.

Confira todos os resultados da rodada:

Atlanta Hawks 110 X 127 Brooklyn Nets

Indiana Pacers 117 x 89 New York Knicks

Houston Rockets 92 x 104 Oklahoma City Thunder