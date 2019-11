Sorteio dos grupos do Mundial de Basquete,

Fim de sorteio e de transmissão. Fique ligado em VAVEL Brasil para mais informações sobre a Copa do Mundo FIBA. Até a próxima!

Com os grupos definidos, as cidades sedes são anunciadas: A, Granada; B, Sevilha; C, Bilbao e D, Gran Canarias.

Grupo A: 1. Espanha, 2. Sérvia, 3. França, 4. Brasil, 5. Egito e 6. Irã

Grupo B: 1. Filipinas, 2. Senegal, 3. Porto Rico, 4. Argentina, 5. Grécia e 6. Croácia

Grupo C: 1. Rep. Dominicana, 2. Turquia, 3. EUA, 4. Finlândia, 5. Nova Zelândia e 6. Ucrânia

Grupo D: 1 Eslovênia, 2. Lituânia, 3. Angola, 4. Coreia do Sul, 5. México e 6. Austrália

No B, a Grécia, com o número 5. Com isso, restou apenas o número 2 do grupo C para a Turquia.

França cai no grupo A, de Brasil e Espanha. Número 3.

Sorteio sem restrições para os três times restantes.

Austrália cai no grupo D, com o número 6.

A Austrália só podera cair nos grupos A ou D.

Agora é a vez do Pote 6, com Austrália, França, Grécia e Turquia.

Grupo A: 1. Espanha, 2. Sérvia, 3. a definir, 4. Brasil, 5. Egito e 6. Irã

Grupo B: 1. Filipinas, 2. Senegal, 3. Porto Rico, 4. Argentina, 5. a definir e 6. Croácia

Grupo C: 1. Rep. Dominicana, 2. a definir, 3. EUA, 4. Finlândia, 5. Nova Zelândia e 6. Ucrânia

Grupo D: 1 Eslovênia, 2. Lituânia, 3. Angola, 4. Coreia do Sul, 5. México e 6. a definir

No D, a vaga é do México, com o número 5.

A República Dominicana cai no grupo C, com o número 1.

No B, Porto Rico se junta aos também latinoamericanos da Argentina. O número é o 3.

Para o grupo A, vai o Brasil. Número 4 do grupo do país sede.

Agora é a hora do Pote 4, que contém o Brasil, além de México, Porto Rico e República Dominicana.

Grupo A: 1. Espanha, 2. Sérvia, 3. a definir, 4. a definir, 5. Egito e 6. Irã

Grupo B: 1. Filipinas, 2. Senegal, 3. a definir, 4. Argentina, 5. a definir e 6. Croácia

Grupo C: 1. a definir, 2. a definir, 3. EUA, 4. Finlândia, 5. Nova Zelândia e 6. Ucrânia

Grupo D: 1 Eslovênia, 2. Lituânia, 3. Angola, 4. Coreia do Sul, 5. a definir e 6. a definir

Com isso, a Eslovênia está no grupo D. O número é o 1.

No grupo C, a Ucrânia se junta a EUA, Finlândia e Nova Zelândia. É o número 6 do grupo.

A Croácia cai no grupo B, com o número 6.

Sérvia no grupo A, com o número 2.

Agora é a hora do Pote 4, que contém Croácia, Eslovênia, Sérvia e Ucrânia.

Jean Conceição, de Angola, e Juan San Epifanio, da Espanha, são chamados para realizar o restante do sorteio.

Grupo A: 1. Espanha, 2. a definir, 3. a definir, 4. a definir, 5. Egito e 6. Irã

Grupo B: 1. Filipinas, 2. Senegal, 3. a definir, 4. Argentina, 5. a definir e 6. a definir

Grupo C: 1. a definir , 2. a definir, 3. EUA, 4. Finlândia, 5. Nova Zelândia e 6. a definir

Grupo D: 1. a definir, 2. Lituânia, 3. Angola, 4. Coreia do Sul, 5. a definir e 6. a definir

Com isso, a Coreia do Sul se junta a Lituânia e Angola no grupo D.

A Nova Zelândia cai no grupo capitaneado por EUA, que também tem a Finlândia. Número 5.

Filipinas cai no grupo B, de Argentina e Senegal. É o número 1 do grupo.

O primeiro sorteado é o Irã, que vai ao grupo A, com Espanha e Egito. Número 6 do grupo.

Agora o sorteio do Pote 3, que contém Coreia do Sul, Filipinas, Irã e Nova Zelândia.

Grupo D: 1. a definir, 2. Lituânia, 3. Angola, 4. a definir, 5. a definir e 6. a definir

Grupo C: 1. a definir, 2. a definir, 3. EUA, 4. Finlândia, 5. a definir e 6. a definir

Grupo B: 1. a definir, 2. Senegal, 3. a definir, 4. Argentina, 5. a definir e 6. a definir

Grupo A: 1. Espanha, 2. a definir, 3. a definir, 4. a definir, 5. Egito e 6. a definir

Senegal vai para o grupo B, da Argentina. Com isso, Angola está automaticamente no grupo D, da Lituânia.

O Egito se junta à Espanha no grupo A. Os egípcios estão com o número 5 do grupo.

A Finlândia está no grupo C, com os Estados Unidos. Os finlandeses ficaram com o número 4.

Agora o sorteio do Pote 2, que contém Angola, Egito, Finlândia e Senegal.

Grupo D: 1. a definir, 2. Lituânia, 3. a definir, 4. a definir, 5. a definir e 6. a definir

Grupo C: 1. a definir, 2. a definir, 3. EUA, 4. a definir, 5. a definir e 6. a definir

Grupo B: 1. a definir, 2. a definir, 3. a definir, 4. Argentina, 5. a definir e 6. a definir

Grupo A: 1. Espanha, 2. a definir, 3. a definir, 4. a definir, 5. a definir e 6. a definir

A Argentina é a cabeça de chave do grupo B. Portanto, Lituânia ocupará o grupo D.

Após os nomes das equipes, um número é sorteado, para definir as ordens dos confrontos.

O pote 1 contém Argentina e Lituânia, que podem sair nos grupo B ou D.

Nico Abad agora convida lendas da FIBA ao palco: José Piculin Ortiz, de Porto Rico, e Dino Radja, da Croácia, para sortearem o primeiro pote.

Lubomir Kotleba, diretor da FIBA, é chamado ao palco, onde introduz um vídeo que explica o procedimento do sorteio.

Em seguida, é a vez de destaque para as sedes da fase final: Barcelona e Madri.

As cidades sedes da fase de grupos são apresentadas por meio de um vídeo. São elas: Bilbao, Gran Canaria, Granada e Sevilha.

Nico Abad introduz agora os dois mascotes da competição: Ole (esq.) e Hop.

Jim Tooley, CEO do basquete estado-unidense, é convidado ao palco, onde sobe carregando o troféu Naismith, prêmio da equipe vencedora da Copa do Mundo.

Eles agora explicam a mudança de "FIBA World Championship" para "FIBA World Cup". A explicação vem seguida da apresentação da bola do torneio, por meio de um vídeo estrelado por Pau Gasol.

Tania Llasera e Nico Abad apresentam o sorteio. Eles agradecem a presença de diversas autoridades, como o prefeito de Barcelona, o presidente da FIBA e o Conselheiro de Esportes da Espanha.

O evento começa com a apresentação de um vídeo com imagens da Espanha e das presenças ilustres do sorteio.

O sorteio começará em instantes. Todos os presentes já foram convidados a se sentar.

No torneio europeu para classificação para o Mundial, Croácia, Eslovênia, França, Lituânia, Sérvia e Ucrânia foram os países que ficaram com as vagas.

Pela África, Angola, Egito e Senegal conquistaram as vagas disponíveis. A seleção da Nigéria, que se destacou nas últimas Olimpíadas pelo seu jeito divertido de jogar basquete, ficou de fora e não conseguiu um convite para a competição.

Os representantes da Oceania no Mundial da FIBA são Nova Zelândia e Austrália, únicas equipes do continente a disputar o classificatório.

Já a etapa asiática dos torneios classificatórios deu vagas a Coreia do Sul, Filipinas e Irã.

Assim como o Brasil, Finlândia, Grécia e Turquia foram convidados. Alemanha, China, Itália e Rússia não se classificaram, mas dispensaram a oportunidade de receberem convites, alegando diferenças políticas com a FIBA.

O Brasil entrou na competição graças a um convite da FIBA. A seleção perdeu todos os jogos da Copa América, torneio classificatório para o Mundial. relembre os melhores lances daquela competição, que classificou Argentina, México, Porto Rico e República Dominicana para o Mundial:

Faltam cerca de 30 minutos para o começo do sorteio. As cabeças de chave Espanha e Estados Unidos estarão nos grupos A e C, respectivamente, por conta de suas posições no ranking mundial (2º e 1º). Sendo assim, as duas seleções só se enfrentarão se forem à final.

Campeã da última edição do torneio, a seleção dos Estados Unidos já anunciou sua pré-convocação, que você confere aqui.

O sorteio será realizado no Palau de la Musica Catalana, em Barcelona. O evento contará com a presença de lendas do basquete internacional, como o porto-riquenho José "Piculin" Ortiz e o angolano Jean Conceição.

Há 6 potes para o sorteio de hoje, definidos por critérios técnicos e geográficos.

Em 2010, o Brasil ficou no grupo B, com Estados Unidos, Eslovênia, Croácia, Irã e Tunísia.



Boa tarde! Começa agora o tempo real do sorteio dos grupos do Mundial da FIBA, na Espanha.