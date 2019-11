Nos playoffs do Oeste, Warriors batem Clippers e Thunder vence em casa

Começaram neste sábado (19) os playoffs da NBA, e dois jogos agitaram a rodada na conferência Oeste. O Los Angeles Clippers recebeu e foi derrotado pelo Golden State Warriors por 109 a 105. Já o Oklahoma City Thunder foi um anfitrião mais hostil e derrotou o Memphis Grizzlies por 100 a 86. Durant e Westbrook foram muito bem e combinaram para 56 pontos, 18 rebotes e 13 assistências.

Warriors vencem fora de casa em jogo muito nervoso

Os Clippers receberam os Warriors em Los Angeles e perderam por 109 a 105 em uma partida disputada até o fim. O time de Los Angeles começou o jogo muito melhor, utilizando bem o perímetro e defendendo eficientemente. Contudo, logo depois os Warriors igualaram o jogo e daí em diante não teve outra coisa no jogo há não ser equilíbrio. O clima era de muita tensão, com faltas sendo marcadas a todo momento, até de maneira intencional dos juízes, para coibir a violência na série. Blake Griffin e Andre Iguodala tiveram problemas com faltas duvidosas muito rápido e perderam tempo de quadra, prejudicando os dois times e principalmente o espetáculo.

No segundo tempo os dois times não conseguiam marcar um ao outro. Diferente do primeiro tempo, a defesa dos Clippers não estava funcionando e permitiu os Warriors chutar 9/10 até a metade do terceiro quarto. No entanto, LA também tinha liberdade e chutou 8/12 nesse mesmo intervalo de tempo. No final do terceiro quarto, os Warriors encontraram um ótimo ritmo e abriram 10 pontos de vantagem.

No último e decisivo período, a vantagem imposta pelos Warriors no terceiro quarto pesou. O jogo voltou a ser muito equilibrado, as duas equipes colocaram um ritmo mais acelerado e mais físico como esperado em todo o jogo. Chris Paul conseguiu trazer os Clippers de volta para o jogo, empatando o jogo a minutos do fim com algumas bolas de 3. Daí em diantem o jogo ficou muito nervoso, com muito erros e nenhum dos times conseguiram ser eficiente. Faltando 37s para o final do jogo, um erro da arbitragem foi crucial para o resultado do jogo. Chris Paul recebeu uma falta que não foi marcada e a bola voltou para os Warriors, que ainda sofreram um pouco para vencer por 109 a 105 e abrir 1-0 na série.

Destaque dos Clippers

Chris Paul: 28 pontos, 7 rebotes e 8 assistências (10/23 em chutes de quadra, 44%)

DeAndre Jordan: 11 pontos e 14 rebotes (4/5 em chutes de quadra, 80%)

Destaques dos Warriors

David Lee: 20 pontos e 13 rebotes (8/13 em chutes de quadra, 61%)

Klay Thompson: 22 pontos, 7 rebotes e 5 assistências (7/20 em chutes de quadra, 35%)

Oklahoma City Thunder vence Grizzlies em casa e abre 1 a 0 na série

Foto: USA TODAY Sports

O Oklahoma City Thunder recebeu o Memphis Grizzlies e venceu por 100 a 86. O Thunder começou muito melhor o jogo, com ótimo início de Russell Westbrook e Kevin Durant . Os Grizzlies estavam muito mal no ataque, errando demais e desperdiçando posse. O primeiro tempo foi todo do time da casa, Oklahoma não deu chance ao time visitante, defendia melhor e eram eficientes no ataque. Enquanto Memphis não conseguia impor seu ritmo, OKC usou seu jogo veloz e em transição para dominar e ir para o intervalo vencendo por 56 a 34.

No segundo tempo, tudo mudou, principalmente no terceiro quarto. O Thunder não conseguia mais implantar seu ritmo ofensivo e na defesa não era o mesmo. Russell Westbrook caiu de produção e Memphis subiu. Marc Gasol começou a liderar o time do Tennesse, Tony Allen vindo do banco conseguia diminuir o espaço do craque Kevin Durant e os Grizzlies conseguiram diminuir a vantagem e equilibrar o jogo, diminuindo a vantagem para dígitos únicos.

No quarto final, os visitantes continuaram bem na partida. Contudo, o Thunder voltou a se achar no jogo.Os dois times jogavam duro, mas só uma equipe tinha Kevin Durant. O craque da temporada regular recolocou o Thunder à frente por uma boa vantagem para levar o jogo por 100 a 86.

Destaques do Thunder

Kevin Durant: 33 pontos, 8 rebotes e 7 assistências (13/25 em chutes de quadra, 52%)

Russell Westbrook: 23 pontos, 10 rebotes e 5 assistências (8/19 em chutes de quadra, 42%)

Destaques dos Grizzlies

Marc Gasol: 16 pontos e 6 rebotes (7/19 em chutes de quadra, 37%)

Zach Randolph: 21 pontos e 11 rebotes (7/21 em chutes de quadra, 33%)

