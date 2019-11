No Oeste, Spurs vencem dentro de casa e Blazers derrotam Rockets em Houston

Neste domingo (20), mais duas partidas aconteceram pela conferência Oeste nos playoffs da NBA. O San Antonio Spurs fez o dever de casa e, em jogo equilibrado, venceu o Dallas Mavericks por 90 a 85. Já o Portland Trail Blazers conseguiu uma vitória importante fora de casa diante do Houston Rockets por 122 a 120, numa partida que só foi decidida nos segundos finais da prorrogação.

Spurs encontram dificuldade, mas batem os Mavericks na primeira partida da série

O San Antonio Spurs, primeiro colocado na conferência e dono da melhor campanha da NBA, não teve vida fácil neste domingo na vitória sobre o Dallas Mavericks pelo placar apertado de 90 a 85. Jogando em casa, os Spurs começaram melhor, e com uma defesa liderada por Tim Duncan, que dominou o garrafão, abriram uma boa diferença no primeiro quarto, que se encerrou com vitória parcial por 21 a 12. Contudo, o banco dos Mavs colocaram fogo na partida no segundo período. Durante o jogo, todo o quinteto reserva de Dallas anotou 46 pontos, contra 23 dos Spurs. Por isso mesmo, o jogo foi para o intervalo com o placar de 44 a 43 para os visitantes. Os dois últimos períodos da partida foram de tirar o fôlego, com direito ao terceiro quarto terminando empatado em 65, deixando a decisão para os doze minutos finais, no qual o trio de ferro dos Spurs, com Duncan, Tony Parker e Manu Ginobili, brilhou e garantiu a vitória na primeira partida da série melhor de sete jogos.

Destaques dos Spurs

Tim Duncan – 27 pontos e 7 rebotes (12/20 nos arremessos de quadra, 60%)

Tony Parker – 21 pontos, 6 assistências e 4 rebotes (9/16 nos arremessos, 56%)

Destaques dos Mavs

Devin Harris – 19 pontos e 5 assistências (8/16 nos arremessos, 50%)

Vince Carter – 10 pontos e 5 rebotes (5/11 nos arremessos, 45%)

Na prorrogação, Trail Blazers derrotam Rockets em dia iluminado de Aldridge

Foto: David J. Phillip/AP

O Houston Rockets recebeu em casa o Portland Trail Blazers na primeira partida da série disputada entre o quarto e o quinto melhores colocados na conferência Oeste, e o time da casa acabou perdendo a partida na prorrogação pelo placar de 122 a 120.

Os dois primeiros períodos mostraram como essa disputa promete ser equilibrada do começo ao fim. Se no primeiro quarto os visitantes surpreenderam e venceram por 27 a 20, no segundo os donos da casa reagiram, muito por conta do ala Chandler Parsons, que anotou 15 pontos nesses dois período. O jogo foi para o intervalo com o placar em 49 a 48 para os Rockets.

Na volta do intervalo, pouca coisa pareceu mudar. Contudo, Houston começou melhor o terceiro período e, com Dwight Howard dominando o garrafão. chegou a abrir 13 pontos de vantagem. O domínio no garrafão, no entanto, mudou de lado no período final, quando LaMarcus Aldridge cresceu no jogo e, ajudado pela estratégia de fazer faltas em Howard para fazê-lo chutar lances livres, liderou seu time à prorrogação com o jogo empatado em 106. A partida ficou conturbada na prorrogação, com lances duvidosos e erros de arbitragem que custaram caro para os Rockets. O jogo terminou em vitória dos Blazers por 122 a 120 e a série de sete jogos promete ser longa e ser. Os Rockets já sabem que, se quiserem se classificar, terão de buscar pelo menos uma vitória em Portland.

Destaques dos Rockets

Dwight Howard - 27 pontos, 15 rebotes e 4 tocos (9/21 em chutes de quadra, 43%)

James Harden - 27 pontos, 6 assistências e 5 rebotes (8/28 em chutes de quadra, 29%)

Destaques dos Blazers

LaMarcus Aldridge - 46 pontos, 18 rebotes e 2 tocos (17/31 em chutes de quadra, 55%)

Damian Lillard - 31 pontos, 9 rebotes e 5 assistências (9/19 em chutes de quadra, 47%)

MM