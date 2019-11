Dallas Mavericks x San Antonio Spurs, NBA

É isso ai amigos, até outra transmissão aqui na Vavel.com

Os Spurs chutaram 53% nos arremessos de quadra e 44% nos 3 pontos. Os Mavs chutaram 52% nos arremessos de quadra e 44% nos 3 pontos.

Os Mavericks vencem por 113 a 111 e levam a série para o jogo 7 no domingo em San Antonio

ACABOU O JOGO

7'' Depois de 2 lances livres de Monta Ellis os Spurs convertem mais uma bola de 3, 113 a 111. Tempo em quadra.

13'' Danny Green de 3, 111 a 108 Mavs.

20'' Marion converte 1 de 2, 111 a 105.

23'' Novamente DeJuan Blair muito bem, pega o rebote e sofre a falta, faz apenas 1 e no segundo Shawn Marion pega o rebote ofensivo.

27'' Converte apenas 1, 109 a 105 Mavs. Tempo dos Spurs.

28'' Tony Parker com um passe errado perde a bola, DeJuan Blair vai para a linha de lance livre.

32'' Tempo em quadra, 108 a 105 Mavericks faltando 32s.

32'' Vince Carter sofre a falta e converte os 2 lances livres.

1' Tempo em quadra. Os Mavs vão ganhando e levando a série para um jogo 7. Mas os Spurs estão muito vivos no jogo, 106 a 105 Mavs.

1' Tony Parker e Monta Ellis chamando a responsabilidade no final, 106 a 105.

1' Parker em linda bandeja, 104 a 101 Mavs.

2' Ginobilli converte 2 lances livre e diminui a vantagem para 3 pontos, 102 a 99.

2' Monta Ellis novamente, coloca mais 2 pontos na conta dos Mavs que abrem 102 a 94 no placar.

3' Monta Ellis faz a cesta e recebe a falta, 100 a 94 Mavericks.

4' DeJuan Blair faz a cesta e recebe a falta, 97 a 92 Mavs.

4' Monta Ellis de 3 para virar o jogo, 94 a 92.

6' Nowitzki coloca a diferença em 1 ponto e chega aos 22 pontos na partida.

7' Carter chega a 10 pontos no jogo e diminui a vantagem, Splitter do outro lado recoloca como estava, 92 a 88 Spurs.

8' Nowitzki sensacional, arremesso muito bem marcado e ele converte, Tony Parker do outro lado converte de 3, 90 a 86 Spurs. Tempo em quadra pelo lado de Dallas.

9' Tony Parker novamente chamando a responsabilidade coloca mais 2 pontos na conta dele, 87 a 84.

9' Tony Parker coloca os Spurs a frente por 3 pontos, 85 a 82.

10' Calderon de 3 diminui a vantagem para apenas 1 ponto, 83 a 82 Dallas. Tempo em quadra.

11' Vince Carter de 3 diminui a vantagem

11' Tiago Splitter sofre falta e converte os 2 lances livres, 83 a 76.

INICIO DO ÚLTIMO QUARTO

Daqui a pouco o último quarto começara e os Mavs terá que tirar essa vantagem e ganhar para levar para o jogo 7.

Os Spurs foram superiores no terceiro quarto e ganharam o quarto por 29 a 18.

FINAL DO TERCEIRO QUARTO

1' Tiago Splitter coloca os Spurs em ótima vantagem de 5 pontos, 81 a 76.

2' Patty Mills vindo do banco adiciona mais 2 pontos, Blair do outro lado desconta, 79 a 76 Spurs.

4' Tiago converte os dois e depois Diaw faz mais 2, 77 a 72.

4' Depois de ótimo passe, Tiago sofre falta e irá cobrar dois lances livres, 73 a 72.

5' Kawhi Leonard vira o jogo pros Spurs, 73 a 71.

6' Monta Ellis de 3 pontos e depois com a cesta e falta levantam a torcida em Dallas, 71 a 69.

6' Tim Duncan muito bem no terceiro quarto, Spurs 67 a 66.

7' Monta Ellis em ótima infiltração recoloca os Mavs na liderança, 66 a 65.

8' Nowitzki na volta do pedido de tempo repõe Dallas na frente, 64 a 63.

9' Tim Duncan vira o placar para os Spurs, que não lideravam o jogo desde o primeiro quarto, 63 a 62.

10' Dirk Nowitzki super marcado consegue os 2 pontos. Tony Parker no contra ataque passa para Tim Duncan, 60 a 59

INICIO DO TERCEIRO QUARTO

Os destaques do primeiro tempo foram o alemão Dirk Nowitzki com 12 pontos e Danny Green pelo lado dos Spurs com os mesmos 12 pontos.

Os Mavericks chutaram 51% nos arremessos de quadra no primeiro tempo já os Spurs chutaram 49%.

Os Mavericks foram melhores no primeiro quarto (34-26), já no segundo os Spurs melhoraram (26-24) e diminuiram a vantagem

FIM DO PRIMEIRO TEMPO

3'' Devin Harris faz a cesta e sofre a falta, 58 a 52 Mavericks.

1' Tim Duncan diminui para 2 pontos a vantagem dos Mavs. 51 a 49.

2' 48 a 45 Mavericks. Tempo em quadra, os Spurs melhoram a defesa e estão melhores nesse segundo quarto.

4' San Antonio melhora no jogo e coloca novamente a diferença nos 3 pontos, 46 a 43. Os Spurs cometeram apenas 1 desperdício no segundo quarto, já os Mavericks cometeram 7.

6' Monta Ellis depois de ótima jogada marca mais 2 pontos para os Mavericks e logo em seguida Vince Carter acertar a terceira bola de 3 dos Mavericks, 46 a 41 Mavs.

7' Tony Parker muito bem diminui a vantagem para 3 pontos, 41 a 38 Mavericks.

8' Kawhi Leonard sofre falta e marca mais dois pontos para os Spurs, 41-34 Dallas.

10' Jae Crowder de um lado e Patty Mills do outro marcam 3 pontos cada, 39 a 31 Dallas.

12' Boris Diaw sofre falta e marca mais 2 pontos para os Spurs, 34 a 28.

INICIO DO SEGUNDO QUARTO

As duas equipes chutaram 56% nos arremessos de quadra no primeiro quarto, mas os Mavericks foram melhores e tiveram mais volume de jogo.

FINAL DO PRIMEIRO QUARTO

0.9'' Faltando menos de 1 segundo o italiano Marco Belinelli faz falta boba em Devin Harris para 3 lances livres, ele anota 2 dos 3. 34 a 26 Mavericks.

33'' Dirk Nowitzki anota mais 2 pontos para os Mavs, 32 a 26.

1' Manu Ginobilli vindo do banco faz falta ofensiva e logo depois o brasileiro Splitter faz falta em Dejuan Blair.

2' José Calderon faz mais 2 pontos para os Mavericks e logo depois Danny Green sofre a falta e converte apenas 1 lance livre, 27 a 24 Dallas. Os Mavericks continuam melhores na partida apesar do placar não mostrar isso.

3' Danny Green até agora é o destaque do confronto com 11 pontos.

3' Após ótimo contra ataque dos Spurs, Tony Parker anota dois pontos, 25 a 23 Dallas. Tempo do técnico Carlisle.

4' Dirk Nowitzki mesmo muito bem marcado por Tim Duncan consegue os dois pontos, 25 a 21. Tempo do Poppovich em Dallas.

6' O jogo continua muito equilibrado. Danny Green diminui a vantagem para 2 pontos.

8' Shawn Marion faz a cesta e sofre a falta e logo em seguida o alemão Dirk Nowitzki faz a bandeja, 15 a 10 Dallas. Tempo em quadra.

9' O brasileiro Tiago Splitter faz os seus primeiros pontos, 8 a 8.

12' Dirk Nowitzki e Tim Duncan começam já os seus trabalhos.

21:11 Inicio do primeiro quarto

21:01 Olá, daqui a pouco começa o sexto jogo da série, os Spurs estão vencendo por 3-2. O jogo de hoje é em Dallas.

19:30 O técnico Gregg Popovich, do San Antonio Spurs, foi eleito o melhor treinador da temporada 2013/2014. O comandante recebeu vários elogios de Rick Carlisle, técnico dos Mavs, e ainda elogiou seu elenco: "Quando você ganha algo, tem a ver com os seus jogadores. Eles têm sido inacreditáveis para mim, e sem o compromisso, o talento e o profissionalismo deles, isso não estaria acontecendo"

19:28 Já os Mavericks foram campeões em 2011, ao derrotar o Miami Heat na final, mas desde então só fizeram campanhas medíocres na liga. É procurando mudar isso que Dallas veio para essa temporada, e não planeja desistir tão cedo do objetivo de fazer uma campanha inesperada. Tudo isso e muitas outras informações estão no nosso guia sobre os Mavs, aqui.

19:26 Derrotados na última final da NBA, em 2013, os Spurs lutam por uma outra oportunidade de conquistar um título, que seria o quinto da franquia, antes que Duncan e Ginobili encerrem suas carreiras. Não por menos, fizeram a melhor temporada de toda a liga. A descrição dela e detalhes do time dos Spurs você confere no nosso guia aqui.

19:24 Esses playoffs podem ser os últimos do ala-pivô Tim Duncan. Um dos maiores nomes da história da liga e o maior da do San Antonio Spurs, o jogador de 38 anos não tem certeza sobre a continuidade de sua carreira e tentará ao menos mais uma chance de disputar a final da NBA novamente. Duncan, no entanto, tem boas médias de 18 pontos e 8 rebotes por partida na série.

19:22 Na última vez em que as equipes se enfrentaram no American Airlines Center, pelo jogo 4, os Spurs venceram por 93 a 89 com a cesta mais importante do jogo sendo marcada pelo ala-pivô francês Boris Diaw.

19:20 No entanto, é Manu Ginobili quem mais pontuou por San Antonio nessa série. Vindo do banco, o ala-armador argentino deixa aproximadamente 20 pontos por noite, servindo muito bem em momentos cruciais da partida.

19:18 Pelos Spurs, Tony Parker é o grande comandante ofensivo do time. O armador cria muitas jogadas, facilitado pelo sistema de movimento de bola dos Spurs, e acumula 17 pontos e quase 5 assistências por partida na série.

19:16 Outro grande fator para o setor ofensivo de Dallas é o armador reserva Devin Harris. Os Spurs ainda não encontraram uma maneira eficiente de pará-lo e os Mavs têm se aproveitado de quando as duas equipes reservas entram em quadra.

19:14 Monta Ellis é o jogador que mais pontua no ataque do Dallas Mavericks. O ala-armador, único titular com menos de 30 anos nos Mavs, marca mais de 20 pontos por noite na série. No jogo 3, decidido por Carter no fim, Ellis acertou todos os 5 arremessos que tentou no último quarto e fez 12 pontos para liderar sua equipe à vitória.

19:12 Os Mavericks jogam dentro de casa pressionados pela vitória. Uma derrota significa o fim da temporada para Dallas, mas Dirk está acostumado com essas situações. Jogando pela sobrevivência dos Mavs em temporadas, o alemão marca aproximadamente 29 pontos por partida, ficando atrás apenas de Lebron James, Michael Jordan, Wilt Chamberlain, Allen Iverson e Jerry West.

19:10 O brasileiro Tiago Splitter vem fazendo um belo trabalho defensivo no ala-pivô Dirk Nowitzki, MVP e campeão da temporada 2011/2012 pelo Dallas Mavericks. O alemão tem anotado apenas 18 pontos por jogo na série, com aproveitamento de 41 % dos chutes de quadra e apenas 14% dos arremessos da linha de 3 pontos.

19:08 O momento mais marcante da série aqui aconteceu no jogo 3 do confronto. Vince Carter definiu a partida com uma cesta de 3 improvável no estouro do cronômetro e o Dallas Mavericks venceu por 109 a 108, assumindo a liderança do duelo pro 2 a 1.

19:06 Já os Spurs começam a partida com Tony Parker, Danny Green, Kawhi Leonard, Tim Duncan e Tiago Splitter.

19:04 O quinteto inicial da equipe da casa é formado por Jose Calderón, Monta Ellis, Shawn Marion, Dirk Nowitzki e Samuel Dalembert.

19:02 O Dallas Mavericks recebe o San Antonio Spurs de costas para a parede. A equipe comandada por Dirk Nowitzki está perdendo a série por 3 a 2 e será eliminada caso não vença a partida contra os Spurs.

19:00 Boa noite! Começamos agora a transmissão em tempo real do jogo 6 entre Dallas Mavericks e San Antonio Spurs, válido pelos playoffs da NBA.