Indiana Pacers x Atlanta Hawks, NBA e

21:18 - A nossa transmissão em tempo real fica por aqui. Saiba mais sobre a NBA acessando a VAVEL Brasil, até a próxima oportunidade!

21:16 - Em termos coletivos, Indiana superou Atlanta nos rebotes por 55 a 38. Além disso, seu ataque conseguiu se sair muito melhor que o dos visitantes. Enquanto os Hawks tiveram apenas 30% de aproveitamento dos chutes de quadra, os Pacers acertaram 47% de suas tentativas.

21:15 - O outro duplo-duplo da noite foi marcado por Lance Stephenson, que fez 19 pontos e pegou 14 rebotes no jogo.

21:14 - Por Atlanta, o grande destaque foi Paul Millsap, que apesar de ter tido uma noite ruim chutando (6/24 da quadra), contribuiu com um duplo-duplo (15 pontos e 17 rebotes).

21:13 - Paul George foi o cestinha da partida com 30 pontos. O ala ainda pegou 11 rebotes, deu 3 assistências e roubou a bola 4 vezes.

21:12 - Com a vitória, Indiana enfrentará na próxima fase o Washington Wizards de Nenê, John Wall e Bradley Beal.

4Q, 0:00 - FIM DE JOGO! O INDIANA PACERS VENCE O ATLANTA HAWKS POR 92 A 80 E ESTÁ NA SEGUNDA RODADA DOS PLAYOFFS DE 2014!

4Q, 0:50 - Complicou para Atlanta! West bloqueia Scott, Stephenson enterra, Hibbert bloqueia Teague e Pacers devem vencer o jogo, 92 a 78. Tempo dos Hawks.

4Q, 01:27 - Acabou? Dois lances livres de Hill e Indiana vence por 12, tempo de Budenholzer.

4Q, 01:32 - Millsap faz a cesta e diminui a vantagem dos Pacers para 10 pontos, 88 a 78.

4Q, 01:57 - Pacers não conseguem pontuar e a posse volta para Atlanta.

4Q, 02:28 - Tempo! Teague converte os lances, Atlanta se segura na defesa, mas erram no ataque seguinte. Posse dos Pacers, tempo dos Hawks, 88 a 76 para Indiana.

4Q, 03:00 - Hibbert e Korver (para 3 novamente) trocam cestas. Teague sofre falta na sequência e cobrará 2 lances livres.

4Q, 05:00 - George faz mais 2 para Indiana, mas Korver chuta certo para 3 na posse seguinte, 86 a 71.

4Q, 05:48 - Hill chuta e acerta mais 2 lances livres, seguido de Stephenson para 2. 84 a 68 para os Pacers.

4Q, 06:30 - Millsap! Scott com a bandeja e Millsap com a cesta e a falta no lance seguinte para cortar a vantagem dos Pacers, que pedem tempo liderando por 80 a 68.

4Q, 07:15 - Momento ruim dos dois times no jogo. A posse é dos Hawks após falta de George Hill.

4Q, 08:22 - Mahinmi acerta 1 de 2 arremessos da linha de lance livre, 80 a 64.

4Q, 09:20 - Indiana volta do tempo pontuando com CJ Watson no contra-ataque, 79 a 64.

4Q, 09:56 - PAUL GEORGE! Paul George acerta o arremesso de meia distância, pega o rebote na defesa e consegue mais um lindo arremesso! 77 a 64 para os Pacers, tempo dos Hawks.

4Q, 10:47 - Korver converte o arremesso de lance livre, mas Millsap faz a falta de ataque no lance seguinte. 73 a 64 para Indiana.

4Q, 10:57 - George recoloca a vantagem em 2 dígitos, e Stephenson faz uma falta técnica do outro lado.

4Q, 12:00 - Tem início o quarto período! Podem ser os últimos 12 minutos na temporada para Hawks ou Pacers.

20:35 - Os Pacers chegaram a liderar por 17 no terceiro período (57 a 40, 08:10), mas Atlanta fez 23 a 14 desde então.

3Q, 0:00 - Fim de terceiro quarto! Atlanta se recuperou a partir da metade do período e a diferença agora é de apenas 8 pontos, 71 a 63!

3Q, 0:26 - As equipes trocam duas cestas cada uma e a vantagem continua em 8 pontos, 71 a 63.

3Q, 01:20 - Dois lances livres de Mike Scott e uma bola de 3 de Sheldon Mack cortam a diferença para apenas um dígito, 66 a 58 Pacers.

3Q, 02:15 - Mike Scott para 3! A diferença caía para 11, mas Paul George conseguiu um bom arremesso logo em seguida. 66 a 53 para Indiana.

3Q, 03:09 - George Hill consegue pontuar de novo, com mais 2 lances livres. 64 a 50.

3Q, 03:27 - Sheldon Mack faz 5 pontos consecutivos após um arremesso de Hibbert, e o placar agora aponta 62 a 50 para os Pacers.

3Q, 04:39 - Millsap consegue pontuar para os Hawks, mas Stephenson devolve rapidamente com uma infiltração, 60 a 45 para Indiana.

3Q, 05:10 - Lance Stephenson toma a falta e converte apenas um lance livre.

3Q, 05:29 - David West foi punido com uma falta técnica por reclamar de uma cotovelada que tomou de Carroll. Korver errou o lance livre da falta.

3Q, 05:29 - A defesa dos Pacers têm feito um ótimo trabalho até aqui, mantendo os Hawks com um aproveitamento de menos de 26% dos chutes de quadra.

3Q, 05:29 - Parou! Jogada envolvendo DeMarre Carroll e David West no garrafão termina com um pedido de tempo dos Pacers, após o ala-pivô sentir alguma dor.

3Q, 06:28 - Momento ruim de Indiana no jogo, mas Atlanta não consegue construir uma reação. 57 a 43 para os Pacers.

3Q, 06:50 - Millsap luta muito dentro do garrafão, mas acaba cometendo a falta em Paul George.

3Q, 07:15 - Novo rebote ofensivo de Millsap e cesta de Atlanta, 57 a 43.

3Q, 07:48 - Millsap sofre uma falta e vai para a linha de lance livre. De lá, acerta apenas o primeiro arremesso, mas pega o rebote do segundo e a posse é de Atlanta. 57 a 41 para Indiana.

3Q, 08:10 - Essa foi a quarta falta de Jeff Teague no jogo. Hill converte o lance livre.

3Q, 08:10 - George Hill e a falta! Após um ponto de Paul George, Hill acerta um chute de média distância, sofre a falta e os Hawks pedem tempo.

3Q, 09:10 - A marcação é de Flagrante 1 e Hill converte os 2 lances livres.

3Q, 09:10 - Falta em George Hill quando o armador ia para a bandeja. Árbitros estão revisando a gravidade da infração. Marcação inicial é de falta normal.

3Q, 09:32 - Linda assistência de Stephenson para Hill, que volta a colocar a vantagem dos Pacers em dois dígitos, 51 a 40.

3Q, 10:02 - Stephenson faz a primeira cesta dos Pacers no segundo tempo, seguido de duas posses sem pontuação.

3Q, 11:00 - Atlanta faz mais 2 pontos com Teague na linha de lances livres.

3Q, 11:30 - Millsap acerta seu primeiro chute de quadra na partida, 47 a 38.

3Q, 12:00 - Recomeça o jogo! A posse dos Hawks.

20:00 - O ala Paul Millsap não conseguiu converter um arremesso de quadra no primeiro tempo. Foram 9 tentativas ao todo, maior número de chutes sem acerto em um tempo na carreira dele.

19:50 - Defensivamente, os Pacers limitaram Atlanta a apenas 4 acertos em 20 tentativas no segundo quarto. No garrafão, o trabalho foi ainda melhor. Apenas 2 dos 14 chutes dos Hawks caíram.

19:48 - Roy Hibbert vem tendo sua melhor atuação na série até aqui. Em um tempo, já superou suas médias de 4 pontos e 3 rebotes nos 6 jogos anteriores. O pivô anotou 9 pontos e pegou 5 rebotes.

19:45 - Paul George marcou 10 de seus 16 pontos no segundo quarto de jogo, sendo o cestinha do jogo. Kyle Korver lidera os Hawks com 12 pontos.

2Q, 0:00 - Fim do primeiro tempo! O Indiana Pacers conseguiu uma boa corrida de 13 a 0 na reta final para conseguir a liderança de 47 a 36.

2Q, 0:14 - Stephenson converte apenas um de dois lances livres e Teague é bloqueado por Mahinmi do outro lado da quadra.

2Q, 0:36 - Falta assinalada na defesa dos Pacers. Millsap faz 2 pontos e encerra a corrida de Indiana.

2Q, 0:53 - Paul George mais uma vez! O ala chega a 16 pontos com mais um chute de meia distância, 46 a 34.

2Q, 01:36 - David West rouba a bola e George Hill enterra no contra-ataque! 44 a 34.

2Q, 01:56 - PG! George converte outro arremesso de média distância e os Pacers lideram por 42 a 34. Tempo dos Hawks.

2Q, 02:45 - Stephenson dá aos Pacers a maior vantagem do jogo, 40 a 34!

2Q, 03:05 - Hibbert erra o segundo arremesso, mas George consegue a cesta na posse seguinte, 38 a 34.

2Q, 03:33 - Hibbert na linha de lance livre. Ele converte o primeiro e é interrompido por um pedido de tempo do Atlanta Hawks.

2Q, 04:08 - Paul George vira o jogo para Indiana, 35 a 34.

2Q, 05:00 - Sequência de erros ofensivos e o placar ainda está em 34 a 33 para os Hawks.

2Q, 06:12 - Teague no jump! Mais 2 pontos para Atlanta, que lidera por 34 a 33. Tempo pedido por Frank Vogel.

2Q, 07:08 - Jogo ficou feio demais agora. Falta ofensiva de CJ Watson.

2Q, 08:30 - Paul George! Bom chute da lateral para diminuir, 32 a 31.

2Q, 09:34 - Korver faz a cesta de 3 e sofre a falta para responder à cesta de CJ Watson. 32 a 29 para Atlanta.

2Q, 10:30 - Mack de novo, dessa vez para 3! 28 a 27 Hawks.

2Q, 11:00 - Mack faz a bola de 2, mas Copeland acerta um lindo chute de 3 para recolocar os Pacers à frente, 27 a 25.

2Q, 12:00 - O Atlanta Hawks dá a saída e começa o segundo período!

1Q, 0:00 - Fim do primeiro quarto! O Indiana Pacers vai vencendo o jogo por 24 a 23!

1Q, 0:16 - David West converte os 2 lances e toma outra falta, podendo virar o jogo para os Pacers novamente. Ele converte apenas 1, 24 a 23 para Indiana.

1Q, 1:05 - CJ Watson diminui para os Pacers, 23 a 21. Falta em David West, que terá a chance de empatar o jogo da linha de lance livre.

1Q, 02:00 - Stephenson e Scott trocam cestas e o placar aponta liderança de Atlanta por 23 a 19.

1Q, 02:25 - Mike Scott para 3! 21 a 17 para os Hawks.

1Q, 03:00 - Teague infiltra e os Hawks retomam a liderança, 18 a 17. O armador é o cestinha do jogo ao lado de Hibbert e Korver, com 8 pontos cada.

1Q, 03:30 - Roy Hibbert! Os Pacers viram o jogo em 17 a 16 e o Mike Budenholzer pede tempo para falar com seus jogadores.

1Q, 04:19 - Paul George cobra outros 2 lances livres e os Pacers perdem por apenas 1 pontos agora, 16 a 15.

1Q, 05:00 - Hibbert de novo! O pivô descontou, mas foi respondido por Jeff Teague, 16 a 13.

1Q, 05:15 - Dois lances livres também para Teague, que amplia a vantagem, 14 a 11.

1Q, 05:50 - Falta em Paul George, que cobrou 2 lances livres e os converteu, 12 a 11.

1Q, 06:05 - Hibbert consegue mais 2 pontos no garrafão, 12 a 9.

1Q, 06:20 - KORV3R! O ala-armador faz outra cesta de 3 e força o técnico Frank Vogel a pedir o primeiro tempo do jogo. Atlanta lidera por 12 a 7.

1Q, 06:40 - Paul George! O ala enterra e faz seus primeiros pontos no jogo, 7 a 4.

1Q, 7:04 - Korver devolve com uma bola de 3, 9 a 5.

1Q, 7:20 - Lance Stephenson para 3! Indiana diminui, 6 a 5.

1Q, 8:25 - Roy Hibbert tira o 0 do placar de Indiana com o rebote ofensivo, mas Korver responde com uma bandeja, 6 a 2.

1Q, 9:00 - Os dois times estão muito mal no ataque e não conseguem pontuar. Continua 4 a 0 para o Atlanta Hawks.

1Q, 10:30 - DeMarre Carroll amplia, 4 a 0 Hawks.

1Q, 11:00 - Jeff Teague enterra e abre o placar, 2 a 0 Hawks.

18:41 - SUBIU A BOLA! Bola em jogo para Indiana Pacers e Atlanta Hawks!

18:40 - É a hora de separar os homens dos meninos. Prepare-se, o jogo 7 entre Indiana Pacers e Atlanta Hawks está para começar!

18:37 - O hino dos Estados Unidos está sendo executado em Indianapolis.

18:30 - Os times estão em quadra se preparando para o momento em que a bola subir

18:27 - Essa é a nona vez que o Atlanta Hawks empata em 3 a 3 em uma série de playoffs. A franquia nunca conseguiu se classificar no jogo 7 até aqui.

18:25 - A partida está marcada para começar dentro de 5 minutos.

18:20 - O Indiana Pacers entra em quadra! Em seguida, o Atlanta Hawks também entram no ginásio!

18:18 - Jeff Teague aquecendo minutos antes do jogo

18:15 - A lista de jogadores ativos e titulares do Pacers. Os circulados à esquerda vão para o jogo, e os que receberam marcações à direita começam jogando.

18:08 - O ala-armador Kyle Korver, do Atlanta Hawks, bateu nessa temporada o recorde de maior sequência com cestas de 3 da história da NBA. Foram 127 jogos consecutivos pontuando dessa região da quadra.

18:05 - Indiana Pacers e Atlanta Hawks se enfrentaram nos playoffs de 2013, quando os Pacers venceram a série por 4 a 2.

18:03 - O Banker Life Fieldhouse já está pronto para receber as duas equipes!

18:00 - Os Hawks, por sua vez, começam a partida com Jeff Teague, Kyle Korver, DeMarre Carroll, Paul Millsap e Pero Antic.

17:57 - O quinteto titular do Indiana Pacers é composto por George Hill, Lance Stephenson, Paul George, David West e Roy Hibbert.

17:55 - Apesar de ainda não ter tido uma cesta para decidir um jogo no último segundo, a série contou com alguns momentos memoráveis, como essa bola de 3 incrível de Jeff Teague.

17:52 - Quem vencer o jogo enfrentará o Washington Wizards na próxima rodada dos playoffs da conferência Leste da NBA. O time da capital americana venceu o Chicago Bulls por 4 a 1 e espera seu adversário.

17:50 - O Indiana Pacers jogará contra o Atlanta Hawks diante de sua torcida no Banker Life Fieldhouse, em Indianapolis. Lá, a equipe só perdeu 6 de 41 jogos na temporada regular. Nesta série, no entanto, perdeu 2 das 3 partidas contra o Atlanta Hawks.

17:47 - Os Hawks também tiveram um momento que prejudicou sua temporada. A equipe de Atlanta perdeu o pivô Al Horford com uma contusão no peito quando ocupava a terceira posição no Leste. O porto-riquenho tinha médias parecida com as de Paul Millsap e liderava o time com um ótimo aproveitamento dos arremessos de quadra, 56% de conversão.

17:45 - Pressionados pela responsabilidade de terem sido os primeiros colocados da temporada regular, Indiana já deu sinais de nervosismo dentro de quadra, como na discussão ríspida entre George Hill e Mike Scott, com direito a empurrões e tapas.

17:42 - A temporada mudou de figura para o Indiana Pacers quando, no dia final para transferências, a equipe trocou o experiente Danny Granger pelo ala Evan Turner, vindo do Philadelphia 76ers. A troca conturbou o ambiente e fez a equipe cair de rendimento, indo do mais alto nível da liga a derrotas vexaminosas.

17:40 - Quem comanda os Pacers dos dois lados da quadra é o ala Paul George. Com boas médias de aproximadamente 22 pontos, 11 rebotes, 5 assistências e 2 roubos por jogo nos playoffs, o jogador de apenas 23 anos tem sido um porém na derrocada de Indiana na temporada.

17:38 - Muito disso se deve, porém, à péssima pós-temporada de Roy Hibbert. All-Star em 2014, o pivô não consegue jogar bem e tem adicionado em média 4 pontos e 3 rebotes a cada 20 minutos por noite. Seu aproveitamento em chutes de quadra é igualmente pífio, apenas 30% de acertos.

17:35- Assim como na temporada regular, o ala-pivô Paul Millsap tem sido o líder ofensivo do Atlanta Hawks nos playoffs. O camisa número 4 tem médias de 20 pontos e quase 10 rebotes por partida contra os Pacers.

17:32 - O Atlanta Hawks classificou-se aos playoffs na bacia das almas, conseguindo a última vaga do Leste, apesar da fraca campanha (38 vitórias e 44 derrotas). O guia dos Hawks também está no ar aqui.

17:30 - O Indiana Pacers terminou a temporada com a melhor campanha do Leste, com 56 vitórias e 26 derrotas. Todos os detalhes da temporada dos Pacers você confere no nosso guia.

17:27 - Você acompanhará agora tudo que acontecer no jogo 7 entre Indiana Pacers e Atlanta Hawks, em Indianapolis.

17:25 - Olá, internauta! Seja bem-vindo ao tempo real da VAVEL Brasil dos playoffs da NBA!