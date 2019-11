Thunder e Clippers vencem jogos 7 e garantem vaga nas semifinais do Oeste

Na noite deste sábado (03), duas incríveis séries do Oeste chegaram ao fim por meio da sétima e decisiva partida. O Oklahoma City Thunder jogou em casa contra o Memphis Grizzlies, que mesmo sem Zach Randolph chegou a assustar, e venceu por 120 a 109. Em Los Angeles, o Clippers recebeu o Warriors e graças a um exímio segundo tempo conseguiu a vitória e a classificação diante de sua torcida

Westbrook quebra recorde, Durant desencanta e Thunder elimina o Grizzlies

A partida 7 da série entre Oklahoma City Thunder e Memphis Grizzlies estava cotada para ser vencida facilmente pelos donos da casa, já que Zach Randolph foi suspenso pela NBA por agredir Steve Adams no jogo 6 e Mike Conley era dúvida com uma lesão muscular. Entretanto, mesmo com seu fraco ataque ainda mais enfraquecido, o Grizzlies foi liderado por Marc Gasol (13 pontos) para anotar surpreendentes 36 a 27 no placar. No segundo período de jogo o provável MVP da temporada mostrou que não estava disposto a perder um jogo 7 em casa, Durant anotou 13 pontos (4 de 6 nos arremessos) e, ao lado de Reggie Jackson, foi o responsável pela virada do Thunder que foi para o intervalo liderando por 61 a 58.

Na volta dos vestiários o Thunder se mostrou calmo e confiante para aumentar e administar sua vantagem. Durant continuou calibrado e anotou 10 pontos no terceiro período, Caron Butler contribuiu com 7 e Russell Westbrook trabalhou como um puro armador distribuindo 5 das 16 assistências totais também no terceiro quarto. No começo do último período da série, a vantagem do Thunder era de 13 pontos e contra um adversário abatido e sem variações ofensivas ela chegou a 20 pontos faltando 5 minutos para o fim, confirmando a vitória e a classificação da equipe de Oklahoma.

Destaques do Thunder

Russell Westbrook: 27 pontos, 10 rebotes, 16 assistências (primeiro jogador na história a conseguir pelo menos 25 pontos, 15 assistências e 10 rebotes num jogo 7)

Kevin Durant: 33 pontos, 8 rebotes (5 de 5 em bolas de 3)

Reggie Jackson: 16 pontos, 3 rebotes (5 de 6 nos arremessos de quadra)

Destaques dos Grizzlies

Marc Gasol: 24 pontos, 6 assistências, 4 roubos

Mike Conley: 20 pontos, 9 assistências, 5 rebotes, 4 roubadas

Tony Allen: 15 pontos, 4 rebotes

Clippers se impõe no segundo tempo, vence e avança às semifinais

Na outra decisão do Oeste, Los Angeles Clippers e Golden State Warriors se enfrentaram na Califórnia e cada equipe foi responsável por prevalecer em cada metade do jogo, apesar do equilíbrio. O primeiro tempo de jogo foi dos visitantes graças à boa pontaria da equipe nos arremesso de longa distância, 4 jogadores foram responsáveis por 9 bolas de 3 e Curry liderou a equipe com 13 pontos e 5 assistências para dar ao Warriors uma vantagm de 8 pontos ao intervalo: 64 a 56.

Na volta do intervalo, o Clippers conseguiu realizar os ajustes defensivos necessários para fazer o Warriors errar e isso surtiu resultado, as bolas de Golden State pararam de cair e antes da metade do quarto o placar mostrava o time da casa na frente. A vantagem só não aumentou pois o Clippers também errava arremessos fáceis e Klay Thompson, Steph Curry e Draymon Green se responsabilizaram por deixar o Warriors vivo no jogo ao final do terceiro período. O último quarto começou com a dupla Crawford se destacando: Jordan Crawford anotou 7 pontos rapidamente virando o jogo para o Warriors e Jamal Crawford respondeu com outros 7 retomando a liderança pro Clippers.

Faltando menos de 5 minutos para o fim do jogo e da série, a dupla de garrafão do time angelino começou a aparecer para decidir a vitória. Blake Griffin e DeAndre Jordan anotaram 12 pontos juntos nesse intervalo incluindo duas cestas espetaculares que definiram o rumo da partida: na primeira Jordan enterrou pegando o rebote e incendiou o ginásio, na segunda Griffin conseguiu anotar 2 pontos mesmo caindo de costas após tomar uma dura falta. Depois disso coube a J.J Redick, Chris Paul e Darren Collison anotarem seus lances livres e confirmarem a classificação do Clippers.

Destaques dos Clippers

Chris Paul: 22 pontos, 14 assistências, 4 roubadas

DeAndre Jordan: 15 pontos, 18 rebotes, 3 bloqueios

Blake Griffin: 24 pontos, 5 assistências, 4 rebotes

Destaques dos Warriors

Stephen Curry: 33 pontos, 9 assistências, 5 rebotes, 3 roubadas

Draymond Green: 24 pontos, 7 rebotes, 3 assistências

David Lee: 13 pontos, 13 rebotes

